Aantal zwaar zorgbehoevende 80-plussers stijgt weer in West-Vlaanderen

Dit jaar ontvangen 31.558 West-Vlaamse 80-plussers een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, goed voor meer dan een derde van alle mensen in die leeftijdscategorie.

Precies 35,6 procent van 80-plussers is zwaar zorgbehoevend. Dat zijn ouderen die permanent in een erkende zorginstelling (zoals een woonzorgcentrum) verblijven of nog thuis wonen maar in sterke mate afhankelijk zijn van mantel- of thuiszorg. In absolute cijfers gaat het over 31.558 West-Vlamingen ouder dan 80 jaar die daar een specifiek zorgbudget voor krijgen, goed voor 135 euro per maand.

Opnieuw stijging

Tien jaar geleden was slechts 32,6 procent van alle 80-jarigen zwaar zorgbehoevend. Jaar na jaar steeg het aantal licht, tot het in 2019 een hoogtepunt bereikte met 37,5 procent. Daarna werd een kortstondige daling ingezet, die nu weer wordt verbroken: in 2023 lag het aandeel zwaar zorgbehoevenden weer 1 procent hoger dan vorig jaar. Op Vlaams niveau blijft dat cijfer stabiel. De andere twee doelgroepen in onze provincie die een zorgbudget ontvangen – mensen met een handicap en ouderen met een zorgnood – nemen wel lichtjes af in aantal.

Tussen de Vlaamse provincies zijn de verschillen niet bijster groot, enkel Limburg valt op met 47,7 procent van alles 80-jarigen die zwaar zorgbehoevend is. Binnen West-Vlaanderen zelf is er wel een onderscheid merkbaar. Zo gaat het in Houthulst over meer dan de helft (54,5 procent) van alle inwoners ouder dan 80, gevolgd door Koekelare (45,5 procent) en Alveringem (45 procent). In Koksijde heeft slechts een vijfde van alle 80-plussers een zeer hoge zorgnood.