Aandacht voor intimiteit in wzc Maria Rustoord

Het wzc Maria Rustoord nam deel aan de ‘Werelddag voor de seksuele gezondheid’.

Nathalie Windels en Joyce Devlieger, beiden ergotherapeuten en referentiepersonen relaties, intimiteit en seksualiteit, koppelden er een volledige themaweek aan. Het is nog steeds niet gemakkelijk om dit onderwerp aan te kaarten. Dit weerhield Joyce en Nathalie echter niet om met senioren, familie, medewerkers, vrijwilligers… op weg te gaan. Als je in een wzc gaat wonen, blijft het koffertje intimiteit en alles errond op de stoep staan. Veel senioren kampen met huidhonger. Daar willen Joyce en Nathalie verandering in brengen.

Privacy-deurhanger

Tijdens deze themaweek was er een fototentoonstelling, kwamen de rainbowambassadors spreken over ‘Mijn (klein)kind is holibi transgender’ en er was een grote quiz. De week werd afgesloten met de Vlaamse film ‘Achter de wolken’. Deze week zorgde voor heel veel persoonlijke reacties en vragen. Er wordt gezegd dat de huidige generatie die in het wzc woont eerder ‘bedekt’ is, maar ook achter de terughoudendheid en schroom schuilt een verhaal. Iedere bewoner heeft een privacy-deurhanger die men kan gebruiken voor een ongestoord moment alleen, met z’n 2 of voor een gesprek met arts, notaris. De mogelijkheid bestaat ook om een thuiswonende partner eens in het wzc te laten overnachten. Koppels worden vaak, door de toenemende zorgnood, uit elkaar gehaald. Het is ook de taak van het wzc om dit deeltje van hun leven verder mogelijk te maken, als onderdeel van de warme totaalzorg die ze wensen aan te bieden. Het ontstaan van nieuwe relaties, bewoners die hun gevoelens uiten, nood aan privacy, ontremd gedrag door een ziektebeeld… zorgen vaak voor vraagtekens bij medewerkers. Daarom geven Nathalie en Joyce interne vormingen en is er een werkgroep met collega’s uit verschillende disciplines. Respect, liefde en vooral jezelf kunnen zijn, zijn namelijk de essentie van een thuisgevoel. (Patrick D.)