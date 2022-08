180 SMOTspots van Sundo veroveren belgië en Nederland: “Sensibiliseren rond huidkanker”

De stad Kortrijk zet deze zomer opnieuw in op kankerpreventie en sensibilisering met de gratis SMOTspots (Skin-Matters-Over-Tan). De stad koos voor twee vaste locaties die druk bezocht worden door de Kortrijkse jeugd: het zomerspeelplein op de Grote Markt en het avontuurlijk speeldomein De Warande in Heule. Het driekoppig team achter de SMOTspots van Sundo zijn Frederic Vannieuwenborg, Victor Desmet en Jacob Leysen.

Het Sundo-team bestaat uit Frederic Vannieuwenborg, Victor Desmet en Jacob Leysen. Met de slimme zonnecrèmepalen op zonne-energie wil Sundo huidkanker helpen voorkomen, één van de sterkst stijgende kankers in ons land. De grote boosdoener is overmatige blootstelling aan UV-stralen. 1 op 5 Belgen krijgt voor zijn 75ste te maken met een vorm van huidkanker. De schade opgelopen tijdens de jeugdjaren blijkt zelfs bepalend voor het risico later in het leven.

Naast de twee vaste locaties op de Grote Markt en De Warande zullen de SMOTspots ook op de twee zomermarkten in augustus worden voorzien. De slimme verdeelpunten van zonnecrème vertellen er wanneer best te smeren aan de hand van de huidige UV-index. Per smeerbeurt gaat er bovendien een schenking naar de Stichting tegen Kanker.

Verbranden

“Het was Fre, ingenieur van opleiding, die met het idee kwam om zonnecrèmeverdelers te ontwerpen. Op het huwelijk van mijn zus en zwager vroeg hij me of ik het commercieel luik mee wou uitdenken. Toen hadden we nog iemand nodig die software kon schrijven en zo kwam informaticus Victor bij het team”, vertelt Jacob.

De provincie is de beste leerling van de klas

De drie kenden elkaar al van in Scouts Groeninge. Toen ze allen nog in Gent woonden, kwamen ze twee avonden per week samen om het concept verder uit te werken. “Het was leuk om met ons drie aan dit project te werken. Ik ben ne rosten, dus ik kan meepraten over verbranden”, lacht Jacob. “Als ik me niet insmeer ben ik binnen de tien minuten bloedrood. Dus insmeren is altijd al een ding geweest in mijn leven. Ik ben blij dat ik het nu ook professioneel mag uitbouwen. Ik denk niet dat toen iemand had gedacht dat we ooit met drie voltijdse functies en een werknemer zouden eindigen.”

Deals

Net voor corona werd de vennootschap opgericht en lagen er al enkele deals op tafel voor die zomer, maar helaas vielen die plannen om de bekende redenen in het water. De verdelers werden toen ingezet als ontsmettingszuilen. Intussen zijn er echter al meer dan 130 SMOTspots in België en een 50-tal in Nederland. De provincie West-Vlaanderen is daarbij de beste van de klas, met 45 gratis zonnecrèmepunten.

“Bijna iedereen is wel te vinden voor het idee omdat er ook een nood is. Eigenlijk is die ziekte heel lang onderbelicht geweest. Dit jaar is bijvoorbeeld de eerste keer dat er een preventiecampagne opgestart is vanuit de Vlaamse overheid. Ik vermoed dat de oorzaak ligt bij het langetermijngegeven. Wat we vandaag doen, zal volgend jaar geen huidkankers uitsparen, dat is pas voor 10 tot 20 jaar”, vertelt Jacob. “Onze impact is niet zozeer enkel het toestel, maar vooral het feit dat erover gesproken wordt, dat mensen eraan denken. Het is net die sensibilisering die ervoor zorgt dat ouders er bijvoorbeeld aan denken om ook op bewolkte dagen hun kinderen in te smeren.”

De SMOTspots monitoren eveneens andere omgevingsfactoren zoals temperatuur, luchtdruk of luchtvochtigheid. Zo krijgt Sundo meer inzicht op het smeerpatroon van mensen. “We weten dus wanneer we smeren en vooral wanneer we dit niet doen terwijl het wel nodig is. Hierdoor kan in de toekomst veel gerichter en efficiënter gesensibiliseerd worden rond zonveilig gedrag”, zegt Jacob.