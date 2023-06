17 cursisten slaagden voor examen Eerste Hulp-Help van Rode Kruis Kortrijk

De voorbije maanden werd door Rode Kruis Kortrijk een cursus Eerste Hulp-Help ingericht. 17 cursisten slaagden voor het examen. Hun geleverde inspanningen werden gisteren erkend met de uitreiking van de brevetten in het Rode Kruislokaal te Antoon Van Dycklaan.

Gedurende meerdere weken opleiding hebben de cursisten de cruciale kennis opgedaan om eerste hulp te verlenen in noodsituaties. De cursus omvatte onderwerpen als reanimatie, het stoppen van bloedingen, een brandwonde leren afkoelen, het leren aanleggen van verbanden en draagdoeken, enzovoort. “Gelukkig zorgen de meeste ongevallen slechts voor kleine ongemakken. Ook dan is het prettig dat je weet hoe het moet, en bij het Rode Kruis kan je het allemaal leren”, zegt Rik Vercoutere.

17 deelnemers slaagden in de praktische proef die volgde op de cursus: Elise Bauwens, Hanne Bossuyt, Frederick Cardoen, Wouter Craeynest, Jolien Dezutter, Jullie Deniere, Reinhold Gouwy, Jana Maerten, Antoine Van Poucke, Sharon Michels, Stefanie Vandekerckhove, Saar Vandenberghe, Thibault Vercruysse, Siska Bulckaert, Twan Nuyens en Andres Clarysse. “Deze brevetuitreiking is ook de gelegenheid om het belang van eerste hulp opleidingen te benadrukken en anderen aan te moedigen om deel te nemen aan toekomstige cursussen”, aldus Rik.

Wie interesse heeft om in het najaar 2023 een cursus Eerste Hulp-Help te volgen, kan terecht bij Frank Masselus via 0471/05.96.33 of vorming@kortrijk.rodekruis.be.