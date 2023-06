17.200 euro voor onderzoek mucoviscidose

Evelien Hillewaere (33) organiseerde vorig jaar opnieuw een pulling ten voordele van Muco UZ Gent.

De enthousiaste jonge vrouw uit Merkem lijdt zelf aan mucoviscidose, ook bekend als taaislijmziekte. “Ik was zes jaar toen de diagnose gesteld werd. Mijn longcapaciteit is beperkt tot hooguit 55 procent van iemand zonder de ziekte. Als het erger wordt, moet ik in het ziekenhuis worden opgenomen voor een intraveneuze behandeling met antibiotica”, vertelt Evelien. “Om het onderzoek naar mucoviscidose te steunen, organiseerde ik een pulling. In het verleden heb ik dat al vaker gedaan ten voordele van muco-onderzoek, maar door corona lagen de tractoren intussen stil. Toen we weer mochten samenkomen was ik er als de kippen bij om een pulling te organiseren, en het werd een succes! De opbrengst schenk ik vandaag aan UZ Gent ten voordele van het onderzoek naar mucoviscidose. Daarbij komt ook nog de opbrengst van het verhuren van het springkasteel, die meteen aan hetzelfde goede doel wordt geschonken.”

Het was een emotioneel moment toen Evelien het woord nam en de bedragen onthulde. “Ik ben ontzettend dankbaar voor alle vrijwilligers, iedereen die uit zichzelf kwam sponsoren, en iedereen die op de een of andere manier hielp om dit schitterend resultaat te bekomen. Vandaag kan ik de opbrengst van de pulling overhandigen, een som van maar liefst 15.000 euro en een aparte cheque met de opbrengst van het springkasteel dat ten voordele van dit goede doel werd verhuurd met een som van 2.200 euro.”

De overhandiging ging in zaal Hubrecht in Merkem. (ACK/foto ACK)