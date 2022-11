130 bewoners van wzc O.L.V. Van Troost in Westkapelle naar het gloednieuwe complex van wzc Polderparel vlak naast het oude woonzorgcentrum.

‘s Middags genoten de oudjes nog van een lunch in het oude complex. In de namiddag begon de verhuis. In het nieuwe rusthuis werden de bejaarden getrakteerd op een glaasje champagne en taart vooraleer ze naar hun nieuwe kamer gingen.

(DM)