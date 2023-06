Vernieuwde drugsoverlegplatform schiet uit de startblokken in Diksmuide met pop-upstand in bib

“Je bent adem-benemend. Deel liefde, geen rook”, het is één van de slogans waarmee het drugsoverlegplatform straks naar buiten komt. Het drugsoverlegplatform – of DOP – werd begin 2023 heropgestart, nadat het in coronatijden even een stapje terugnam. Een eerste actie is een pop-upstand in de bibliotheek, binnenkort volgen nog meer acties.

Het stadsbestuur werkte in 2001 voor het eerst een lokaal alcohol- en drugsbeleidsplan uit, vanaf 2008 werd onder de naam drugsoverlegplatform (of DOP) gewerkt. Nadat het platform in coronatijden even op de achtergrond verdween, werd eind 2022 opnieuw van start gegaan met het platform.

Sensibilisering

Zowel oud-leden, partnerorganisaties als nieuwe geïnteresseerden in het thema werden aangesproken om mee hun schouders te zetten onder de hernieuwde werking. Ondanks de naam zet het DOP zich in voor verslaving in de meest brede zin van het woord. De doelstelling blijft hetzelfde: Diksmuidelingen sensibiliseren over thema’s als drugs, alcohol, gamen, medicatiegebruik of verslaving in het algemeen.

Actieplan

Een vrij nieuwe en diverse groep van zo’n twintig mensen ging in op de oproep van het DOP en engageert zich om – samen met het stadsbestuur – werk te maken van een middelenbeleid. Nadat de afgelopen maanden vooral werd ingezet op kennismaking met elkaar en het thema, werkte het DOP recent een actieplan uit. Het plan voorziet acties op korte (0-6 maand), middellange (0 tot 1 jaar) en lange (+1 jaar) termijn.

Toekomstplannen

Een eerste actie is een pop-upstand in de bibliotheek waar bezoekers boeken, folders en andere informatie vinden. Ook tijdens Sunbeam Summerbar – het scholierenfestival waarmee jongeren op 23 juni de zomer starten – zullen sensibiliserende boodschappen prijken om tieners bewust te maken van de problematiek. Daarnaast zal het DOP ook de druglijn actief promoten. Die lijn (078 15 10 20) beantwoordt via telefoon, chat of mail alle vragen over drank, drugs, pillen, gokken of gamen.

Geen nieuw verhaal

Verslavingsproblematiek is geen nieuw gegeven en is overal – zeker in een stedelijke context – aanwezig. Het stadsbestuur kijkt niet weg van de problematiek, maar wil samen met het vernieuwde overlegplatform verder werk maken van een middelenbeleid.

Naast de acties die op til staan, is op vandaag ook al heel wat informatie en hulp voor handen. Zowel gebruikers als hun entourage staan er niet alleen voor, de druglijn kan een eerste stap zijn richting het vinden van de juiste hulp of ondersteuning.