Verhoogde PFAS-waarden rond kazerne Leke en oud stort in Woumen: “Gebruik grondwater afgeraden”

Rond de brandweerkazerne van Leke in de Lekedorpstraat en het voormalig stort in de Rapestraat in Woumen zijn verhoogde PFAS-waarden gevonden. Er wordt nu verder onderzocht waar de vervuiling vandaan komt. Buurtbewoners kregen een brief met voorlopige voorzorgsmaatregelen. “Dat gaat voornamelijk over het niet of beperkt gebruiken van grondwater, bijvoorbeeld je zwembad ermee vullen of groententuin besproeien wordt afgeraden”, zegt burgemeester Lies Laridon.

Na de grootschalige PFAS-vervuiling bij chemiereus 3M in 2021 besliste de Vlaamse regering met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging in kaart te brengen. De steden en gemeenten dienden daarom een lijst te bezorgen met mogelijke locaties. Vaak ging het om brandweerkazernes, omdat daar vooral vroeger vaak geoefend werd met blusschuim en dat bevatte meer dan tien jaar geleden nog dezelfde kankerverwekkende stoffen.

Blusschuim

Op het terrein van het voormalig stort in de Rapestraat in Woumen en rond de brandweerkazerne van Leke ontdekte de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM via bodemonderzoek nu verhoogde PFAS-waarden. Of die in het geval van Leke effectief afkomstig zijn van de brandweerkazerne is onduidelijk aangezien daar nooit geoefend werd met blusschuim. “Wij stelden een lijst op met potentiële locaties zoals beide brandweerkazernes, het voormalig stort en plaatsen waar een zware industriebrand was”, zegt burgemeester Lies Laridon.

“Bij die laatste hadden we geen locaties aangezien er ofwel geen zware branden waren ofwel geblust werd met water. Rond het voormalig stort en de kazerne van Leke werden wel PFAS-waarden ontdekt. Dit binnen een straal van 500 meter. Er zal nu verder onderzoek nodig zijn om na te gaan van waar de vervuiling komt. De kazerne van Diksmuide is een recentere kazerne en daar was geen probleem.”

Geen grondwater

De buurtbewoners en landbouwers kregen nu een brief in de bus met voorlopige voorzorgsmaatregelen. Die zijn momenteel beperkt tot vooral het niet of beperkt gebruik van putwater. “Het wordt bijvoorbeeld afgeraden om met putwater een zwembad te vullen of groententuin te besproeien, en uiteraard is niet geschikt als drinkwater”, vervolgt de burgemeester. “Het water gebruiken om een gazon of sierplanten te besproeien is geen probleem, net als om je auto mee te wassen.”

Het gebruik van water uit een regenwaterput is zeker geen probleem aangezien dit water niet in contact kwam met de grond. Het gebruik van groenten uit eigen tuin vormt ook geen gezondheidsrisico voor de bewoners. Het onderzoek naar de mogelijke verontreiniging loopt nog verder. (JH)