Verhoogde PFAS-waarden gevonden rond oude kazerne Diksmuide: “Gebruik grondwater niet om te koken”

Op het terrein van de vroegere brandweerkazerne in de Kleine Dijk in Diksmuide zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Dat blijkt uit onderzoek van het grondwater. Daarom moeten buurtbewoners nu enkele maatregelen in acht nemen. “De belangrijkste is om grondwater niet als drinkwater of water om te koken te gebruiken”, meldt de stad.

De vroegere brandweerkazerne van Diksmuide bevond zich in de Kleine Dijk tussen huisnummers 33 en 43. In januari 1998 verliet de brandweer de site om naar de nieuw gebouwde kazerne in de Heernisse te trekken. Nu staan er huizen op de site.

Vandaag, 25 jaar later, werd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffemaatschappij (OVAM) een verkennend bodemonderzoek gedaan, zoals bij alle brandweerkazernes en mogelijk andere vervuilde sites werd gedaan. Ook in de Kleine Dijk werden verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater. Die zijn wellicht het gevolg van oefeningen met PFAS-houdend brandschuim. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat het om een ernstige bodemverontreiniging gaat, maar er werd toch een no-regretzone van 500 meter rond de vroegere kazerne afgebakend.

Gebruik grondwater

Daardoor zijn er maatregelen voor de buurtbewoners van kracht. “Gebruik grondwater niet als drinkwater”, meldt de stad Diksmuide. “Ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken. Gebruik grondwater ook niet om een zwembad te vullen of moestuin water te geven. Grondwater kan wel dienen om de auto te wassen, het toilet door te spoelen, oprit af te spuiten of sierplanten water te geven. Al geniet regenwater, uit duurzaamheidsoogpunt, wel de voorkeur.”

“Belangrijk om weten is dat regenwater, opgevangen in een regenwaterput, uiteraard geen grondwater is en ook gewoon kan gebruikt worden, zonder enig risico. Er zijn dus enkel adviezen voor het gebruik van grondwater, niet voor het gebruik van de grond zelf. Gezien die niet verontreinigd is, is er geen risico op het telen van groenten, het eten van eieren van kippen, contact met de bodem of stof. Wie geen grondwater gebruikt, kan dan ook geen PFAS in het lichaam opnemen. Er is geen onmiddellijk gevolg voor de gezondheid van buurtbewoners.”

Onderzoek nog volop in evolutie

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Departement Zorg de maatregelen aanpassen. Het Departement Zorg contacteert persoonlijk de bij de Vlaamse Overheid gekende particuliere putwatergebruikers. (JH)