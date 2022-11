Veiling van iconische kevertjes uit Bellewaerde Park levert bijna 25.000 euro (!) op voor Think Pink

De veiling van vier kevertjes uit Bellewaerde Park is deze namiddag afgelopen. Bieders konden een kevertje aanschaffen via de online veiling Auctim. Nadat een eerste kevertje voor 6.800 euro verkocht werd, leverden de drie overige opnieuw een mooi bedrag op van samen 17.905 euro.

De Keverbaan is maar liefst 41 jaar oud en één van de oudste in het park. Zondag zal de keverbaan in Bellewaerde Park voor de laatste keer actief zijn. In het voorjaar van 2024 komt er een nieuwe waterattractie. Naast de Keverbaan ging intussen ook vaste medewerker Johnny Meeuw met pensioen. Hij begon ook in 1981.

Supergelukkig

Vier winnaars van een fotowedstrijd op Facebook zullen het laatste ritje kunnen meemaken. Met alle foto’s van de bezoekers bij de kevertjes wil Bellewaerde Park een grote mozaïek maken in het pretpark in de vorm van de kevers om zo de attractie te herinneren. Ook de hoogste bieders mogen zondag mee op the last ride. En die bieders hebben zich van hun beste kant laten zien, want vier kevertjes werden voor 24.705 euro geveild. “Dit bedrag heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen”, glundert Mieke Deprez van Think Pink. “We zijn supergelukkig. Met deze steun kunnen we heel wat doen in onze werking. We gaan deze mooie som dan ook efficiënt aanwenden. Zo zijn we bezig aan een sensibiliseringscampagne. Die campagne is een oproep voor mensen die een diagnose borstkanker krijgen, om zich te laten begeleiden in een erkende borstkliniek.”

Jeugdherinneringen

Think Pink bestaat dit jaar 15 jaar en ze vierden die verjaardag onder meer in Bellewaerde. “We zijn blij dat er extra aandacht geschonken wordt aan onze organisatie. Vandaag krijgen 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 100 mannen ooit borstkanker. Oktober is traditioneel borstkankermaand, maar het stopt niet in die maand. We blijven inzetten op die campagnes en andere acties. Zo zijn we ook geselecteerd voor De Warmste Week”, vertelt Mieke nog. “We zijn het park heel dankbaar, net als online veilinghuis Auctim”, aldus Mieke, die zondag ook een zitje heeft voor de laatste rit. “Het is fijn om mee te maken, er zullen ongetwijfeld jeugdherinneringen naar boven komen.”