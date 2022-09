Vaxpo opent opnieuw de deuren voor de herfstprik

Het vaccinatiecentrum Vaxpo is sinds vandaag opnieuw open. Meer dan 90.000 mensen uit regio Kortrijk, Kuurne en Harelbeke kunnen op Dam 2A hun vervolgprik halen. Alle volwassen krijgen een uitnodiging om zich te vaccineren. Vooral de meest kwetsbaren (zoals bewoners van woonzorgcentra, ouderen of mensen met gezondheidsproblemen) en zorgpersoneel vonden vandaag hun weg richting Vaxpo.

“De bescherming van coronavaccins neemt na een tijdje af. Tijdens de herfst en de winter verwachten we meer besmettingen. Vandaag verwachten we ongeveer 1500 mensen op Vaxpo en tegen eind oktober zouden alle volwassen inwoners van Kortrijk, Kuurne en Harelbeke de kans gekregen moeten hebben om zich te laten prikken”, zegt Ellen Benoit.

Op de uitnodigingsbrief staat geen datum en tijdstip. Je moet zelf de afspraak vastleggen via de link in de brief of via het callcenter (056/24.40.00). Voorlopig staat de agenda open tot eind september, pas wanneer voldoende gaten worden opgevuld, worden de agendatijdstippen verlengd.

“De vaccins heten Pfizer Adapted. Het is hetzelfde type Pfizer, maar nu zit er ook een component in die beschermt tegen de omikronvariant om een hogere bescherming te bieden. De mensen die komen zijn heel gretig om het vaccin te krijgen. Wij hebben natuurlijk minder voeling met de mensen die een opvolgvaccin weigeren, maar ik vermoed dat de kalme periode ervoor zorgt dat veel mensen denken dat corona voorbij is”, vertelt Ellen.

De extra gratis vaccinatie is niet verplicht, maar wel aanbevolen. Door je te vaccineren, verhoog je jouw immuniteit, verklein je de kans om ziek te worden en om corona door te geven. Net als bij vorige vaccinatiecampagnes kan je je via QVAX aanbieden om snel opgeroepen te worden als er een plaats vrij is in het vaccinatiecentrum. Schrijf je in op www.qvax.be.