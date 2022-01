VAXPO Kids uit startblokken vanaf 29 januari

Vanaf 29 januari krijgen alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar de kans zich te laten vaccineren tegen covid-19 in VAXPO Kids. Het gaat om 9.523 kinderen. VAXPO krijgt een nieuwe aankleding en voor de jonge bezoekers worden kindvriendelijke middelen ingezet.

“Momenteel zijn er 2.700 tijdslots gereserveerd waarvan er 1.200 al ingevuld zijn. De ouders kunnen zelf dag en uur bepalen wanneer ze willen langskomen. De ouders mogen ook het traject volgen, ze kunnen bij hun kinderen blijven. Zij beantwoorden tenslotte de vragen”, duidt Hilde Verschaeve als algemeen coördinator Vaccinaties.

Kindvriendelijk

De VAXPO-site wordt kindvriendelijk gemaakt. “Het grote kartonnen VAXPO-virusvechtertje zorgt voor een ongedwongen sfeer. De medewerkers zullen ook verkleed zijn in een virusvechtertje en stempels zetten van de verschillende stappen in het vaccinatieproces”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe.

Verder moeten het lieveheersbeestje Buzzy en een virtualitybril voor enige afleiding zorgen. Buzzy is een trillend apparaatje waar een ijszakje aanhangt. “Dat geeft koude af. Het beestje ‘loopt’ enkele seconden later naar de onderkant van de arm en dan wordt het prikje gegeven. De kinderen zullen de prik bijna niet merken”, zegt Hilde.

Animatiefilmpje

Ook een virtuele bril wordt gebruikt. “Kinderen die erg bang zijn van een prik krijgen die opgezet. In de bril wordt in een animatiefilmpje getoond hoe de prik verloopt. Het filmpje is gemaakt door studenten van hogeschool Vives.”

Na de vaccinatie nemen kinderen 15 minuten plaats in de wachtruimte waar een animatiefilmpje wordt getoond. De kinderen krijgen er nog een afsprakenkaartje en magneet met het VAXPO-virusvechtertje als aandenken aan hun dappere bezoek.

Ruime openingsuren

VAXPO Kids zal 7 dagen op 7 open zijn. In het weekend van 9 tot 13 uur en 14 tot 18 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na schooltijd van 16 tot 20 uur en op woensdag van 12.30 tot 20 uur.

Door de ruime openingsuren kan het vaccineren van kinderen op een vlot tempo. De tweede prik zal plaatsvinden vanaf eind februari.