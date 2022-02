Vaxpo Kids merkt daling in vaccinaties door toenemende besmettingen

De eerste week Vaxpo Kids zit er bijna op. 9523 kinderen kregen een uitnodiging voor het vaccinatieprogramma, en ongeveer 2650 van hen zijn ook effectief ingeschreven. De vele vrijwilligers en animatiefiguren maakten het voor de kindjes een stuk aangenamer.

Vanaf zaterdag 29 januari konden alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar met een domicilie in Kortrijk, Harelbeke of Kuurne zich laten vaccineren. Zo’n 9523 kinderen werden uitgenodigd voor Vaxpo Kids. “Van de 9523 uitgenodigde kinderen zijn er ongeveer 2650 ingeschreven om zich te laten vaccineren op dit moment”, vertelt Hilde Verschaeve, coördinator voor Vaxpo Kids, woensdagavond 2 februari. “Je merkt dat kinderen hier overtuigd aankomen. Wellicht omdat de ouders ook overtuigd zijn van het belang van vaccinatie. Dat zorgt er ook voor dat de kinderen minder bang zijn.”

Trouwens, met onze cape aan lijkt het toch supercool”, weet Sarah Ferlin (38), die al sinds vorig jaar mee draait als vrijwilligster binnen Vaxpo. Na de vaccinatie moeten de kinderen een kwartier rusten. “De studenten van Howest hebben niet alleen de VR-video’s verzorgd, maar maakten ook tijd vrij om animatiefilmpjes te maken om de wachttijd te veraangenamen, en dat in volle examentijd. Ze verdienen een dikke pluim”, aldus Hilde Verschaeve. “De VR-brillen waren zo populair deze week dat zelfs kinderen die geen schrik hadden er spontaan om vroegen”.

Plotse annulaties

Helaas zag Vaxpo Kids door de vele coronabesmettingen een plotse daling in het aantal vaccinaties. Heel wat gezinnen moesten hun trip naar de budafabriek verplaatsen omwille van quarantaine of besmetting binnen het gezin. “Een spijtige zaak natuurlijk, maar we nemen die kinderen uiteraard mee in onze tweede ronde die op 19 februari van start gaat. Daarin krijgen de kinderen van deze week hun tweede prik en sommigen dus ook hun eerste prik”, klinkt het.

Felix Limam, die dit jaar vijf jaar is, was toch enigszins zenuwachtig om gevaccineerd te worden. “We hebben uitgelegd wat we komen doen, maar we hebben ook gehoord dat er veel hulpmiddelen zijn zoals een VR-bril en kleine spinnetjes om de kinderen af te leiden. Dat geeft ons toch goede moed en getuigt van een goede organisatie. Ook de kleine broer is mee om te supporteren” weet mama Katrien ons te vertellen. “Erna gaan we nog naar de boekenwinkel om een leuk boek te kopen. Misschien zijn er wel pokémonkaarten te vinden ook”, lacht Felix nog.

6 minuten

Een gemiddelde vaccinatie duurt 5 tot 9 minuten. “Momenteel zijn de kinderen op zes minuten weer buiten. Dat zorgt ervoor dat alles vlot gaat en de kinderen niet lang in spanning moeten zitten. Met de decoratie en de vrijwilligers draait alles hier dan ook vlot. We hebben tot nog toe geen moeilijke situaties gehad. Alle kinderen zijn superhelden deze week”, lacht Hilde Verschaeve.

Onderschrift: vrijwilligers David Lesthaeghe en Tobe Deprez vinden het een fijne verandering. © TV

Het is ondertussen uitkijken naar de tweede en derde ronde van de vaccinaties voor kinderen. De vele hulpmiddelen hebben alvast het effect niet gemist. “Heel wat kinderen hebben elkaar onderling aangemoedigd en vertelden hoe het eraan toeging. Dat klinkt misschien raar, maar het zorgde wel voor een goede sfeer”, besluit Verschaeve. (TV)