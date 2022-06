Vanessa start met Lovely Feet

Vanessa Vande Vondele is thuisverpleegkundige, maar enkele jaren geleden specialiseerde zij zich ook in medische voetverzorging. Na jarenlang enkel aan huis te werken, start ze dit weekend op 4 en 5 juni haar eigen praktijk: Lovely Feet.

Vanessa Vande Vondele (35) is thuisverpleegkundige in hart en nieren, maar een paar jaar geleden besliste ze om een opleiding bij te volgen om ook medische pedicure te mogen doen. “Zo is mijn werk stilaan uitgebreid en begon ik meer en meer voetverzorging te doen. Niet enkel voor medische voetverzorging, maar ook voor mooie verzorgde voeten en handen kan je bij mij terecht, denk dan aan een leuk kleurtje of gelish.”

De voorbije jaren werkte Vanessa steeds aan huis, maar toen ze vorig jaar samen met haar man een eigen huis bouwde, groeide het idee om er ook een praktijk in te verwerken. “We hebben er een aparte ruimte voor bijgebouwd. Vooral ’s avonds is zo’n praktijkruimte gemakkelijk, voor klanten die wat jonger zijn en dikwijls zelf tot laat moeten werken.”

Toen Vanessa op zoek moest naar een naam voor haar praktijk, moest ze niet zo lang nadenken. “Dat ging echt vlot. Eerst dachten we aan Happy Feet, maar die domeinnaam was online niet meer vrij. Voor Lovely Feet was dat wel het geval.”

Opendeurdag

Vanessa blijft als thuisverpleegkundige werken en wie niet zo mobiel is, kan nog steeds thuis op haar een beroep doen voor medische pedicure. “Er blijft sowieso veel vraag naar, vooral bij oudere mensen. Ik mag dus zeker niet klagen. Maar heel wat vaste klanten hebben al laten weten dat ze nu naar de thuispraktijk zullen komen. Dat kan steeds op afspraak. Door mijn wisselende uren in de thuisverpleging kan ik geen vaste openingsuren op de praktijk zetten.”

Op zaterdag 4 en zondag 5 juni stelt Vanessa haar praktijk voor aan het grote publiek met een opendeurdag. Lovely Feet vind je in de Seyntexlaan 4. (LDW)

Meer info: lovelyfeet.be.