Vandaag start Tournée Minérale: deze West-Vlamingen besloten om nooit meer alcohol te drinken

Na een zware nieuwjaarsmaand kiezen heel wat mensen ervoor om in februari mee te doen met Tournée Minérale. Een maand lang raken zij geen druppel alcohol aan… maar er zijn ook West-Vlamingen die voorgoed nuchter door het leven gaan. Sherly, Mathias en Nino getuigen over een leven zonder katers.

Mathias, 100 dagen alcoholvrij

De 33-jarige Mathias Mestdagh uit Brugge werkt in het dagelijkse leven op de sportdienst, maar in het weekend gaat hij al graag eens naar een feestje. Sinds oktober 2023 doet hij dat echter uitsluitend met een frisdrank in de hand. “Mijn alcoholgebruik was sowieso doorheen de jaren al sterk afgezwakt. Ik ben me steeds meer beginnen toespitsen op sport: voetballen en hardlopen. Ik had geen zin meer om hele dagen te verliezen door een kater”, vertelt de jonge Bruggeling. Toch was het niet zijn sport, maar zijn gezondheid die Mathias over de streep trok om voorgoed alcohol uit zijn leven te verbannen. Er werden namelijk twee tumoren in zijn hersenen ontdekt. Ter voorbereiding van zijn eerste operatie besloot hij op een familieweekend zijn laatste streekbier ooit te nuttigen. “Ik wou mijn lichaam zo sterk mogelijk maken om mijn herstel te bevorderen. Met succes: de artsen hebben me al meermaals verteld dat ik veel sneller mijn normale leven heb kunnen oppikken dan dat ze hadden verwacht. Dit motiveert mij nóg meer om voet bij stuk te houden: alcohol hoeft niet meer voor mij”, klinkt het.

Hoewel hij zelf volledig achter zijn keuze staat, toont niet iedereen evenveel begrip. “In het uitgaansleven is het soms lastig. Wordt er getrakteerd, dan krijg ik vaak te horen dat ze niet willen betalen voor een cola of water. Van vrienden hoor ik wel eens dat ze ook zouden willen stoppen met drinken, maar dat niet kunnen omdat ze graag uitgaan… Ze vergeten precies dat ik er ook altijd bij ben als er een feestje is”, glimlacht Mathias.

Nino, 1.431 dagen alcoholvrij

Dat een alcoholverslaving een enorme impact heeft op je leven, dat kan Nino Seynaeve (59) uit Torhout met klem bevestigen. Voor zijn 18de had hij nog nooit een druppel alcohol aangeraakt, maar dat veranderde toen hij als postbode aan de slag ging. “In die tijd was het volstrekt normaal om als postbode bij mensen thuis of op café binnen de werkuren een pintje te drinken. Begrijp me niet verkeerd, het was mijn eigen keuze, maar zo ben ik langzaamaan verslaafd geraakt”, bekent Nino. Naar eigen zeggen dronk hij 26 jaar lang dagelijks 15 alcoholische dranken, meestal gewone pils. Hij werd ziek, artritische reuma en moest stoppen met werken. “Daarna is het helemaal fout gelopen. Zes jaar aan een stuk dronk ik élke dag een volledige bak bier en een fles wijn. De negatieve impact op mijn vrouw en kinderen – zowel financieel als mentaal – was enorm. Ook mijn lichaam takelde razendsnel af. Op 2 maart 2020 stapte ik voor het laatst stomdronken mijn bed in. De dag erna besloot ik om nooit meer alcohol te drinken. En die belofte heb ik bijna vier jaar later nog steeds niet verbroken”, aldus Nino.

De Torhoutenaar wisselde zijn geliefde biertjes en glazen wijn in voor 0,0%-alternatieven. Dat deed hij op eigen kracht, zonder medicatie of therapie. “Dat is me enkel gelukt omdat ik een duidelijk doel voor ogen had: ik wou weer werken én een normaal gezinsleven opbouwen. Die motivatie zorgt er nu nog elke dag voor dat ik ver weg blijf van alcohol.” Intussen heeft Nino een eigen zaak waar hij onder andere een heus assortiment aan alcoholvrije dranken kan aanbieden, zijn paradepaardje. Stoppen met drinken heeft zijn leven gered, daar is Nino stellig van overtuigd. Hij voelt zich fitter dan ooit, heeft intussen een eigen zaak en kan weer zijn beste zelf zijn voor zijn familie. Zelfs op een speciale gelegenheid laat hij alcohol voorgoed links liggen. “Voor je het weet, hang je er weer aan vast. Ik neem liever het risico niet.”

Sherly, 1.594 dagen alcoholvrij

Een wilde drinker is Sherly Vansassenbroeck uit Brugge nooit geweest. In haar jongere jaren genoot ze af en toe wel eens van een aperitiefje, maar de 49-jarige schoonmaakster heeft zo haar eigen redenen waarom ze doorgaans ver weg bleef van alcohol. “Mijn vader had een zware alcoholverslaving. Hij was een zelfstandig fietsenmaker. Hij heeft altijd veel gewerkt, maar zijn zaak zat vlak naast een café. Hij moest nog maar een teken doen en er stond al een pint klaar. Hij was gelukkig geen agressieve verslaafde, maar fijn was het natuurlijk niet om daarmee te moeten opgroeien”, vertelt Sherly. Ze bekeerde zich in 2019 tot de islam en in die religie is het consumeren van alcohol in principe verboden. “Dat kwam me goed uit, ik had eindelijk een reden om er volledig mee te stoppen”, lacht Sherly die er nog aan toevoegt dat haar vrienden stiekem blij zijn dat ze nu een permanente bob hebben.

Ook haar vier kinderen leven niet volledig alcoholvrij, maar daar heeft Sherly geen problemen mee. “Ze weten wat er met hun grootvader is gebeurd. Ze beseffen dat alcohol levens kan verwoesten. Gelukkig zijn het beperkte gelegenheidsdrinkers.”