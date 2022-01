Vaccinatiecentrum Westkapelle voorziet extra prikdagen voor kinderen

Op woensdagnamiddag 19 januari kregen 204 Knokke-Heistse kinderen tussen 5- en 11 jaar hun eerste Pfizerprik in het vaccinatiecentrum Molenhoek in Westkapelle. De vaccinatie verliep vlot en sereen zodat zowel de ouders als de kinderen met een blij gezicht het centrum verlieten.

De eerstvolgende vaccinaties voor deze doelgroep zijn voorzien op zaterdag 22 januari en woensdag 26 januari 2022. Om nog meer kinderen de kans te geven zich te laten vaccineren, heeft het vaccinatieteam bijkomende vaccinatiemomenten voorzien op woensdagnamiddag 9 februari en zaterdag 12 februari 2022.

Je deelname moet je bevestigen op de website of via het callcentrum 0800 111 51. De 2de prik is gepland op woensdag 9, zaterdag 12 februari en woensdag 16 februari en bijkomend ook nog op woensdag 9 en zaterdag 12 maart.

Indien de kinderen niet begeleid worden door een van de ouders, vraagt het gemeentebestuur nog eens uitdrukkelijk om deze persoon een toestemmingsbrief en ingevulde medische vragenlijst mee te geven. De medewerkers hebben ook het rijksregisternummer van het kind nodig. Zorg dus dat je een Kids-ID of klevertje van de mutualiteit mee hebt.

Meeste besmettingen tussen 10 tot 39 jaar

Het aantal geregistreerde besmettingen in Knokke-Heist is de voorbije week opgelopen tot 595. De incidentiegraad per 100.000 inwoners is daarmee gestegen tot 1798,2, een absoluut record voor de badplaats. Het aandeel van de 65-plussers blijft dankzij de vaccinatie gelukkig laag met 9,4% (56 senioren). De meeste besmettingen situeren zich in de leeftijdscategorie van 10 -tot 19-jarigen (157), gevolgd door de 30- tot 39-jarigen (87). Ook de groep van 0-9-jarigen blijft stijgen en telt momenteel 46 besmette kinderen.

(DM)