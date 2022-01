Vaccinatiecentrum vraagt hulp aan kindervriend Koning Rocco

Het vaccinatieteam in Westkapelle heeft 1.266 Knokke-Heistse 5- tot 11-jarigen aangeschreven om zich op woensdagnamiddag 19 januari en zaterdag 22 januari aan te melden in het sportcentrum Molenhoek voor een prik met Pfizer. Daar zullen ze opgewacht worden door Koning Rocco.

Het gemeentebestuur spoort alle ouders nog eens aan om de afspraak voor hun kind te bevestigen via de website www.knokke-heist.be of het callcenter op het nummer 0800 11 151, zodat de nodige kindervaccins kunnen besteld en klaargemaakt worden en ook voldoende personeel beschikbaar is.

478 bevestigde besmettingen

De start van de kindervaccinaties komt er net op het moment dat er nooit eerder zoveel besmettingen waren in de kustgemeente. De voorbije week steeg het aantal naar 478 bevestigde besmettingen.

In afwachting is het vaccinatieteam van Knokke-Heist al volop bezig met de voorbereiding om de kinderen zo geanimeerd mogelijk te ontvangen. Het vaccinatiecentrum wordt aangekleed met ballonnen en in de wachtruimte kunnen de kinderen genieten van aangepaste filmpjes.

Een spuit voor iedere spruit

Elk kind wordt aan de ingang persoonlijk begroet door Koning Rocco. Zijne Koninklijke Hoogheid die de voorbije jaren diverse acties voor kansarme gezinnen heeft opgezet, ijvert immers voor een spuit voor iedere spruit.

Ook heel wat medewerkers in het vaccinatiecentrum zullen verkleed zijn in een carnavalspak. Na de prik ontvangen de kinderen hun vaccinatiediploma en een balpen in de vorm van een spuit. (MM)