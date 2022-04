Vaccinatiecentrum Tielt-Noord al zeker tot eind dit jaar open: “Klaar om meteen te schakelen”

Het Tieltse vaccinatiecentrum zal op vraag van de Vlaamse overheid nog zeker tot 31 december 2022 open blijven. Vanaf 4 mei wordt er opnieuw tweewekelijks op woensdag geprikt.

De coronapandemie mag ondertussen dan wel helemaal verleden tijd lijken, toch blijft de overheid waakzaam. De vaccinatiecentra kregen van de Vlaamse overheid onlangs nieuwe richtlijnen. Zo zal het Tieltse vaccinatiecentrum al zeker tot het einde van dit jaar openblijven. Ook wordt er vanaf 4 mei opnieuw geprikt.

Waakfase

“De overheid heeft een plan uitgewerkt dat drie fases omvat”, vertelt Michel Van Daele, verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum Tielt-Noord. “Momenteel zitten we in fase 0, de waakfase. In die fase worden in heel Vlaanderen wekelijks 25.000 prikken gezet. Al ligt dat aantal naar mijn aanvoelen momenteel lager. Daarbij gaat het dan vooral over de vaccinatie van nieuwe 5- en 12-jarigen, mensen die alsnog gevaccineerd willen worden of een booster willen en inwijkelingen zoals Oekraïense vluchtelingen.”

Voor Tielt betekent dat concreet dat er vanaf 4 mei opnieuw geprikt zal worden. “Zolang fase 0 geldt, zullen wij om de twee weken één shift organiseren op woensdagnamiddag tussen 16 uur en 19 uur.”

Rustiger

De locatie blijft die in de Galgenveldstraat. “Sommige vaccinatiecentra verhuizen naar kleinere locaties, maar bij ons is dat praktisch en qua logistiek niet doenbaar”, legt Michel Van Daele uit.

Ondertussen is voor hem wel een pak rustiger geworden. “Het is niet langer een voltijdse job, dat is waar. Maar we moeten wel beschikbaar blijven. De overheid is immers op haar hoede en alle beslissingen zijn natuurlijk onder voorbehoud. Je weet nooit dat de situatie terug slechter wordt. In dat geval moeten we snel kunnen schakelen”, aldus Michel Van Daele. (TM)