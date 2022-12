Vaccinatiecentrum Menen-Wervik sluit de deuren

Het bepaalde de afgelopen twee jaar een deel van ons leven en het speelde een belangrijke rol in de strijd tegen het coronavirus. Toch komt ook aan dit verhaal een einde. Op 14 december werd het laatste vaccin in het centrum van Menen-Wervik toegediend.

128.995! Dat is het indrukwekkende aantal vaccins dat er in het vaccinatiecentrum van Menen-Wervik werd toegediend. Op 1 maart 2021 werd de campagne op gang getrokken, een campagne die door zowel het stadsbestuur van Menen als van Wervik in goede banen werd geleid.

Goed geoliede machine

“Het vaccinatiecentrum kende in al die tijd 168 actieve dagen”, klonk het in een verklaring van burgemeester Eddy Lust. “367 vrijwilligers, 12 dokters en 8 apothekers hebben ervoor gezorgd dat het geheel als een goed geoliede machine bleef draaien. Zij hebben zich samen meer dan 45.000 uren ingezet voor hun medemens, een ronduit bewonderenswaardige inspanning. Daardoor konden 38863 mensen uit Groot-Menen en Groot-Wervik een vaccin krijgen.”

Hoewel 14 december gelijk stond aan het einde van de campagne, werd er die dag niet gelanterfant. “Er werden nog 49 vaccins geplaatst”, sluit de burgemeester af.

“Een enorm verschil met de recorddag, die op 29 december 2021 viel. Toen werden er in het centrum 1.989 vaccins geplaatst. Dit kon enkel door de organisatie van de mensen hier in het centrum en wij wensen hen daarvoor dan ook uitdrukkelijk te bedanken.”