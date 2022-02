Vaccinatiecentrum Knokke-Heist verstuurt 1.300 uitnodigingen voor vierde prik

Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad beslisten de ministers van Volksgezondheid op 24 januari om een boostervaccin aan te bieden aan mensen met een verlaagde immuniteit. Het vaccinatiecentrum in Knokke-Heist verstuurde ondertussen 1.300 uitnodigingen naar deze specifieke doelgroep inwoners.

Het gaat voorlopig dus niet om de brede bevolking, maar om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling.

22 en 23 februari

Daardoor reageert het lichaam minder sterk op een vaccin en is een booster of vierde prik aangewezen om optimaal beschermd te worden tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door covid-19.

Deze patiënten de komende dagen een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie op dinsdag 22 of woensdag 23 februari.

Callcenter

De uitnodiging bevestigen kan gemakkelijk via de website laat je vaccineren met de vaccinatiecode of telefonisch in het callcenter op het nummer 0800 111 51.

Past deze datum niet, neem dan ook contact op met het callcenter zodat de vaccinatie op een andere datum kan doorgaan.