Vaccinatiecentrum in MEC Staf Versluys opnieuw open

Vanaf 12 september start in het MEC Staf Versluys de Covid-herfstvaccinatiecampagne. Voor de herfstbooster zal gebruik worden gemaakt van een aangepast vaccin. Dat zal een betere bescherming bieden tegen de Omnicron BA.1 variant.

Ondertussen worden de uitnodigingen voor deze campagne volop verstuurd naar de betrokken inwoners van De Haan en Bredene. Deze campagne duurt tot 30 september. Het vaccinatiecentrum in het MEC Staf Versluys heeft een capaciteit van 4.200 bezoekers per week. Binnen de prioritaire doelgroep ( plus 65-jarigen, immuun-gecompromiteerden en het zorgpersoneel) worden 11.293 inwoners uitgenodigd.

Vanaf 3 oktober tot en met vrijdag 28 oktober wordt het vaccin ook aangeboden aan alle 18 tot 64-jarigen. De uitnodigingen voor deze doelgroep worden pas half september verstuurd. Bij problemen voor het bevestigen van de afspraak in het vaccinatiecentrum kunnen inwoners terecht in het callcenter (059/33 97 99).

Inschrijven op QVAX-lijst

In het vaccinatiecentrum in Bredene wordt voor het invullen van de lege plaatsen in de planning gebruik gemaakt van de QVAX-reservelijst. Via die lijst is het mogelijk om snel te verwittigen wanneer er de dag zelf of tijdens de komende week lege plaatsen vrijkomen.

Iedereen die al werd gevaccineerd met een volledig vaccinatieschema en waarvan het tijdsinterval na de laatste prik minstens 3 maanden bedraagt, kan zich op deze lijst laten plaatsen. QVAX is enkel bedoeld voor wie een herfstboosterprik wil krijgen. Wie zich op deze lijst wil plaatsen kan dat via www.qvax.be. De herfstbooster wordt enkel aangeboden vanaf 18 jaar. Belangrijk om weten is dat je je niet op de QVAX-lijst kan zetten voor uitgestelde eerste en/of tweede prikken. Hiervoor neem je contact op met het callcenter via 059/ 33 97 99.

