Vaccinatiecentrum Gistel smelt samen met dat van Torhout op nieuwe site

In de eerstelijnszone Houtland en Polder waren er tot op heden twee vaccinatiecentra operationeel, één in de Gistelse industriezone Konijnenbos en één in Torhout, post Groenhove. Iedere inwoner heeft ondertussen de kans gekregen om zijn of haar prik(ken) te laten zetten. Binnenkort sluiten beide vaccinatiecentra de deuren en wordt alles ondergebracht op één locatie voor de hele zone, site Thor in Torhout.

Site Thor in de Industrielaan 15 is een voormalige meubelfabriek die recent eigendom werd van het stadsbestuur van Torhout. De locatie is bovendien makkelijk bereikbaar, zowel met de wagen als met het openbaar vervoer.

Callcenter

Inwoners van Gistel, Oudenburg, Ichtegem, Koekelare, Kortemark en Torhout die na 1 april een vaccinatie nodig hebben, zullen er terechtkunnen. De geplande vaccinaties worden afgewerkt op vrijdag 25 maart op de huidige locaties in Gistel en Torhout. Het gaat om twee prikken voor de kinderen (5-11 jaar), de derde prik voor de jongeren (12-17 jaar) en volwassenen, en de vierde prik voor de immuun gecompromitteerde patiënten.

“Wij starten vanaf maandag 28 maart met de afbouw van beide centra. Het callcenter verhuist mee en blijft bereikbaar op 050 89 36 99”, laat de eerstelijnszone weten.

165.000 prikken

“Na zes maanden hard werk komt de intense samenwerking tussen de lokale besturen, centrumleiders, verpleegkundigen en vrijwilligers tot een einde. We plaatsten in totaal 56.410 prikken in de vaccinatiecentra Konijnenbos en Groenhove. Daarvoor plaatsten we al 109.975 prikken in de vaccinatiecentra Zomerloos (Gistel) en De Mast (Torhout) in de periode februari – september 2021. Een welgemeende dankjewel dus aan iedereen die zijn of haar steentje bijgedragen heeft.” (TVA)