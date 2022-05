Vaccinatiecentrum Furnevent opnieuw open voor 80-plussers

Alle 80-plussers die in Veurne, Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Alveringem wonen krijgen eerstdaags een uitnodiging in de brievenbus en eventueel in hun mailbox voor een boosterprik met het coronavaccin. Daarvoor heropent het vaccinatiecentrum Furnevent opnieuw de deuren op 31 mei, 14, 15, 16, 21 en 22 juni.

Op de vaccinatiedagen kan je terecht tussen 09.30 en 12.30 uur en tussen 14 en 17 uur. Voor een vlotte werking wordt gevraagd om je afspraak te bevestigen of te annuleren. Partners die zich graag op hetzelfde moment laten vaccineren, bellen best vooraf naar het vaccinatiecentrum. Op deze vaccinatiedagen kunnen mensen nog altijd een eerste prik komen halen of langskomen voor een boosterprik. Ook wie geen uitnodiging of code heeft ontvangen, kan zich laten vaccineren. Voor alle informatie hierover neem je best contact op met het vaccinatiecentrum.

Om niet met onaangename verrassingen te worden geconfronteerd is het belangrijk dat je, als je op reis gaat, zeker de geldigheid van je vaccinatiecertificaten controleert en de richtlijnen van je bestemming raadpleegt. Elk land kan eigen reglementeringen hanteren.

Informatie over de vaccinatiecertificaten en eventuele vernieuwingen vind je online. Het vaccinatiecentrum Furnevent is te bereiken op 0800 / 200 74.