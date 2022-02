Vaccinatiecentrum Furnevent in Veurne sluit op 31 maart de deuren

Het dalende aantal corona-infecties en de heel hoge vaccinatiegraad in de regio Veurne/Koksijde/De Panne/Nieuwpoort betekent dat er een einde komt aan de grootschalige vaccinatiecampagne. Daardoor zal het vaccinatiecentrum Furnevent in Veurne op 31 maar de deuren sluiten.

Wie zich nog wil laten vaccineren, kan alsnog een afspraak maken via het nummer 0800 200 74. Alle vaccinaties zijn nog mogelijk, zowel voor kinderen van 5 tot 11, voor jongeren van 12 tot 17, voor volwassenen en ook de boostervaccins. Ook een eventueel tweede vaccin is nog mogelijk. Wie nog twee vaccins nodig heeft, moet er wel voor zorgen om het tweede vaccin voor 31 maart te komen halen. Jongeren die een coronabesmetting hebben gehad krijgen pas twee weken na hun besmetting een boostervaccin.

Wat na 31 maart?

Over vaccinaties na 31 maart is nog geen informatie beschikbaar. De beslissing over eventuele vaccinatiemogelijkheden na de sluiting van het vaccinatiecentrum Furnevent ligt in de handen van de Vlaamse overheid. Die is te raadplegen op de website www.laatjevaccineren.be. Het callcenter (0800 20 074) kan je niet meer bereiken na 31 maart.