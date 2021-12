Vaccinatiecentrum De Kupe in Diksmuide blijft toch open tijdens kerstvakantie, meld je aan via Q-vax voor je boosterprik

Het stadsbestuur besliste gisteren om vaccinatiecentrum De Kupe toch te openen in de kerstvakantie. Aangezien de termijn om mensen per brief uit te nodigen vrij kortbij is, vragen we om je aan te melden via Q-vax zodat we snel kunnen schakelen. Ook voor de komende dagen zijn er nog veel beschikbare plaatsen om langs te komen voor je boosterprik.

Nu de omicronvariant van het coronavirus zich snel verspreidt in ons land is het aangewezen om de boostercampagne te blijven aanhouden. Aangezien de termijn na de tweede prik weldra korter wordt is het mogelijk om het vaccinatiecentrum te openen tussen kerst en nieuw. Vaccinatiecentrum De Kupe had iedereen die in aanmerking kwam al uitgenodigd, sinds deze beslissing komen heel wat mensen sneller al in aanmerking voor een boosterprik.

Meld je aan via www.qvax.be om snel langs te kunnen voor je derde prik. Binnenkort zal je dus vier maanden na je tweede ook al uitgenodigd kunnen worden voor de boosterprik. Het programma controleert deze termijnen en houdt hier rekening mee. Het kan dus geen kwaad om je nu al te registeren, ook al is de periode na je tweede vaccin momenteel nog te kort.

Beschikbare plaatsen

We hebben deze week nog heel wat beschikbare plaatsen en zullen die invullen met de Q-vaxlijst. Mogelijk krijg je deze week dan al je boosterprik in De Kupe. Bij voldoende marge in Q-vax kunnen we de dagcapaciteit ook nog uitbreiden.

– Vandaag 16 december: 13 – 17.30 uur – Vrijdag 17 december: 9 – 12.30 uur – Zaterdag 18 december: 9 – 12 uur – Dinsdag 21 december: 9 – 12.30 uur – Woensdag 22 december: 13.30 – 17 uur

Prikken kerstvakantie

Tussen kerst en nieuw prikken we in het vaccinatiecentrum op dinsdag 28 en woensdag 29 december, telkens van 9 – 12 uur. Bij grote opkomst tot 13 uur. Afhankelijk van de opkomst bekijken we of extra prikdagen die week aangewezen zijn. Om het voor de vele vrijwilligers haalbaar te houden proberen we de prikdagen zoveel als mogelijk te vullen. Zo zijn er geen lege gaten waar er geen mensen langskomen.

Vlotte campagne

De boostercampagne verloopt in Diksmuide erg vlot. De vele vrijwilligers zijn ondertussen perfect op elkaar afgestemd en bereiken een snelheid van maar liefst 120 prikken per uur. Ondertussen is 35,94% van de Diksmuidelingen beschermd met de boosterprik. Hiermee doen we het beter dan gemiddeld in Vlaanderen (32,01%).