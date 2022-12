Vaccinatiecentrum Brugge sluit op 31 december de deuren

Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu officieel: de vaccinatiecentra sluiten op 31 december 2022 hun deuren. Dat geldt ook voor het vaccinatiecentrum Brugge (B-Park, Blankenbergsesteenweg 420, Unit 13). Het Vaccinatiecentrum Brugge plant de laatste prikdag op zaterdag 17 december 2022 tussen 9.00 en 12.30 uur. Ook op zaterdag 10 december 2022 kan men nog tussen diezelfde uren langsgaan voor een prik (hetzij basis, hetzij booster).

Wie nu nog langsgaat voor een eerste prik van zijn basisvaccinatie zal zijn tweede prik niet meer kunnen krijgen in het vaccinatiecentrum zelf. Zij moeten voor de tweede prik een afspraak maken bij een huisarts of bij een deelnemende apotheker in de buurt (zie www.apotheek.be). Ook thuisverpleegkundigen mogen een COVID-19-vaccin plaatsen.

De laatste uitnodigingen voor de herfstboosterprik werden verstuurd op 1 december 2022. Wie zijn booster op de valreep nog wil, kan zijn afspraak bevestigen via de instructies in de uitnodigingsbrief en de meegestuurde vaccinatiecode. Daarnaast kunnen tot 17 december 2022 nog afspraken worden ingeboekt in het vaccinatiecentrum via de Vaccinatielijn Brugge ( 050 44 8000) of via vaccinatie@brugge.be.

Burgemeester Dirk De fauw: “Het Brugse vaccinatiecentrum heeft zijn nut meer dan bewezen in de strijd tegen het coronavirus, maar ik ben blij dat het centrum nu zijn deuren sluit. Dat betekent dat de coronapandemie bedwongen is. Ik bedank alle vrijwilligers, verpleegkundigen en andere medewerkers die het centrum de voorbije twee jaar perfect deden draaien. Zij hebben bewezen dat zij op een mondiale crisis lokaal een sterk antwoord konden bieden.”

Vanaf 1 januari 2023 worden de COVID-19-vaccinaties geïntegreerd in het regulier vaccinatiecircuit. Dat zal gebeuren door huisartsen, apothekers of thuisverpleegkundigen. Het actief uitnodigen van te vaccineren populaties verdwijnt samen met het sluiten van de vaccinatiecentra. Afspraken boeken via de Vaccinatielijn Brugge is dan ook niet meer mogelijk. Wie dus na 17 december 2022 in Brugge een vaccinatie tegen COVID-19 wenst, moet zelf een afspraak maken bij zijn/haar huisarts, een apotheker in de buurt of bij een thuisverpleegkundige.

Meer info over vaccineren vanaf januari 2023: www.laatjevaccineren.be.