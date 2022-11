Vaccinatiecentra Menen en Wevelgem tot eind dit jaar slechts nog enkele dagen open

Sinds 1 november zijn de vaccinatiecentra van Menen en Wevelgem opnieuw in waakstand gegaan. Maar wie alsnog een herfstboosterprik wil, kan nog er nog af en toe tot eind dit jaar terecht. Langsgaan bij de arts of apotheker is ook een optie.

Om iedereen van de Eerstelijnszone Regio Menen (Menen, Wervik en Wevelgem) de kans te geven zich extra te beschermen tegen het coronavirus, organiseren de vaccinatiecentra in Menen en Wevelgem alsnog enkele openingsdagen. In Menen is het vaccinatiecentrum in Park Ter Walle open op donderdag 24 november, zaterdag 3 en woensdag 14 december. In Wevelgem kan iedereen in het voormalige klooster langsgaan op dinsdag 29 november, donderdag 8 en dinsdag 20 december.

Wie dat wil kan zich ook laten vaccineren bij een arts of apotheker, maar moet dan wel rekening houden met mogelijke wachttijden. Om het verlies aan vaccinaties tot een strikt minimum te beperken, moeten artsen en apothekers immers wachten tot er zich zeven kandidaten melden. Bovendien zijn ze voor de afhaling van de flacons afhankelijk van de openingsdagen van de vaccinatiecentra. Wie snel gevaccineerd wil worden, kan dus beter contact opnemen met een vaccinatiecentrum. (CB)