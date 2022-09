Vaccinatie in Wevelgem vindt opnieuw plaats in het klooster

Vanaf 12 september zal er in het voormalige klooster in de Acaciastraat opnieuw gevaccineerd worden tegen Covid-19. Er komen drie vaccinatielijnen, vanaf half september mag je de uitnodiging in je bus verwachten.

Wie hoog-risicopatiënt is, ouder is dan 65 of werkt in de zorg kreeg reeds een uitnodiging voor een herfstprik tegen Covid-19. De rest van de bevolking mag die uitnodiging vanaf half september verwachten. Wie snel een herfstprik wil krijgen, kan zich opnieuw aanmelden via Qvax op www.qvax.be. Resterende vrije tijdssloten kunnen op die manier opgevuld worden.

Hoge vaccinatiegraad

Hoewel het nog altijd de goede richting uitgaat met de coronacijfers, wil de federale regering de bevolking wapenen tegen een nieuwe golf besmettingen dit najaar. De vaccins hebben bewezen een goede bescherming te bieden tegen ernstige ziekte. Vandaar dat er beslist is om de vaccinatiecampagne te herhalen met een herfstprik.

“Ook in Wevelgem zullen we opnieuw vaccineren”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. “De eerste uitnodigingen zijn vertrokken en ruim 40 procent van de doelgroep reageerde reeds positief. De vaccinatiegraad ligt met drie op de vier geboosterde inwoners ook hoog in Wevelgem. Negen op de tien volwassen inwoners zijn geboosterd.”

Drie vaccinatielijnen

De vaccinatie vindt opnieuw plaats in het voormalige klooster. Daar komen drie vaccinatielijnen. De wachtruimte wordt uitgebreid in een tent. Op drukke dagen is er een vierde lijn voorzien in het Cultuurcentrum Guldenberg.

Er zal vanaf 12 september bijna wekelijks geprikt worden op maandag en dinsdag. Uitzonderlijk opent het vaccinatiecentrum ook op zaterdag, dit voorlopig enkel op 24 september. Er is opnieuw parking voorzien op het Guldenbergplein. In de Deken Jonckheerestraat kan er niet langer geparkeerd worden door de onthardingswerken.

Een afspraak maken kan online, of via het callcenter op het nummer 056 43.39.20 of via vaccinatie@wevelgem.be. Alle praktische info staat op www.wevelgem.be/vaccinatie.