Update voor medewerkers Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk

De kettingbotsing op de A19 in Zonnebeke op 3 december 2013 vormde de aanleiding om ook in Moorslede een PSH Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk op te starten. Bij de watersnood in 2016 werd een beroep gedaan op deze vrijwilligers om het onthaalcentrum te bemannen en geëvacueerden daar op te vangen. “Met de gemeente willen we dit netwerk levend houden. Inmiddels zijn er zaken geactualiseerd en daarom vonden we het belangrijk om de leden van het PSH-netwerk eens uit te nodigen”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). Tijdens de bijeenkomst op het gemeentehuis werd de noodplanning grondig bekeken en werd ook een korte opleiding gegeven. (BF/foto JS)