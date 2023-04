Uniek project in Koninklijke Villa in Oostende: zorgorganisaties gaan samen de strijd aan tegen obesitas bij kinderen

Obesitas wordt een steeds groter probleem bij kinderen en jongeren. Drie belangrijke zorgorganisaties – het BZIO, het Zeepreventorium in De Haan en het AZ Brugge-Oostende – slaan nu de handen in elkaar om het tij te doen keren en kozen met de Koninklijke Villa een unieke locatie voor een opvallend proefproject.

Vandaag is de Koninklijke Villa in Oostende, die al meer dan tien jaar deel uitmaakt van het BZIO (Bundeling Zorginitiatieven Oostende, waartoe ook het revalidatiecentrum IMBO behoort), een gezondheidscentrum dat naast een hersteloord van dertig plaatsen ook een uitgebreid aanbod biedt aan ambulante behandelingen. De instelling kan rekenen op heel wat gespecialiseerd medisch en paramedisch personeel, om niet te spreken over de werkelijk unieke ligging die een niet onbelangrijke invloed heeft op het herstellingsproces van de patiënten.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor deze bijzondere site gekozen werd om een ambulant proefproject op te starten, specifiek voor jongeren die kampen met een al dan niet beginnende vorm van obesitas. Niet verwonderlijk als je de cijfers erbij haalt: het probleem zorgt voor een kost die elk jaar stijgt met ruim twee procent van het BBP. Het BZIO werkt voor dit alles samen met het Zeepreventorium in De Haan en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge-Oostende. Opvallend: na de samensmelting van de campus Serruys met het AZ Damiaan tot het AZ Oostende zal het AZ Sint-Jan in Brugge als ziekenhuispartner blijven fungeren en dat heeft zo zijn redenen.

Kwetsbaar

“In de regio Oostende bevinden zich veel kwetsbare gezinnen”, legt Nick Marlein, algemeen directeur van de Koninklijke Villa, uit.

In het restaurantgedeelte van de Koninklijke Villa zijn nu ook bezoekers welkom

“We zijn dus strategisch uitstekend gelegen. Voor de eerste therapiegroepen van dit project mikken we met onze partners op kinderen tussen 7 en 12 jaar. We zullen hiervoor samen een multidisciplinair team klaarstomen dat de kinderen en eventueel hun omgeving in groepssessies zal begeleiden. Die teams zullen onder meer bestaan uit een psycholoog, een diëtist, een revalidatiearts en indien nodig een pediater. Zo kunnen we de best mogelijke omkadering voorzien en dat op een budgetvriendelijke manier voor de betrokken kinderen en hun omgeving. Het moet gezegd: de locatie van de Villa biedt enorm sterke troeven om deze maatschappelijke uitdaging aan te gaan. Het gebouw is bijvoorbeeld uitgerust met een state-of-the-art keuken. De tuin, het terras en het ronduit fantastisch zicht op zee brengt de rust die de kinderen nodig hebben. We wisten meteen dat dit de locatie bij uitstek was voor het proefproject. Het kadert meteen mooi in de filosofie van BZIO om in te zetten op nieuwe revalidatiemogelijkheden die een antwoord bieden op maatschappelijke problemen zoals obesitas”, zegt Nick Marlein.

De Koninklijke Villa heeft een prachtig zicht op de Noordzee. © Peter Maenhoudt

Ook ziekenhuispartner AZ Sint-Jan is meer dan blij om mee de schouders onder dit verhaal te kunnen zetten. “Binnen AZ Sint-Jan hebben we op dit moment in de regio Brugge een succesvol project lopen dat in lijn ligt met deze onderneming. We weten nu al dat we bepaalde kennis mee zullen kunnen nemen naar het nieuwe pilootproject in Oostende. Zo kunnen we onze expertise vergroten, want we willen hier in de toekomst stevig verder op inzetten”, verduidelijkt Hans Rigauts, algemeen directeur van de instelling. Ook het Zeepreventorium mag zich een expert op dit domein noemen, met meer dan 25 jaar expertise op de teller wat de revalidatie van obesitas betreft.

Middelen

Om te koken is natuurlijk geld nodig en om het project in de kijker te zetten en ook de nodige werkingsmiddelen in te zamelen, staan enkele initiatieven gepland. “In het restaurantgedeelte van de Koninklijke Villa zijn nu ook bezoekers welkom. Wie een daguitstap plant naar Oostende, kan hier voortaan genieten van een lunch of gewoon een lekkere koffie en dat met een fenomenaal zeezicht. Voor de lunch vragen we om te reserveren op onze website www.bzio.be/lunch-reserveren. In de zomer voorzien we ook een groot pop-upterras om nog meer mensen te laten genieten”, zegt Nick Marlein.

De familie Daue verhuisde destijds hun sterrenrestaurant Au Vigneron van de Aartshertogstraat naar de Koninklijke Villa. © EFO

“En er is meer: binnen BZIO zullen we een locatie omtoveren tot een exclusief pop-uprestaurant – wellicht in de vestiging langs de zeedijk in Mariakerke – met een beperkt aantal tafels. Dat zal een drietal weken openblijven. Hiervoor voeren we op dit moment gesprekken met enkele gerenommeerde chefs. Kinderrevalidatie is zeker gebaat met specifiek materiaal voor kinderen en daarvoor zijn extra centen meer dan welkom. Maar we willen met deze initiatieven de troeven van de Villa nog beter bij het grote publiek bekendmaken. Het gebouw verdient dat. Valse bescheidenheid is voor niets nodig”, besluit de algemeen directeur.

