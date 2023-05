U schonk al 70.000 euro voor Odettes nieuwe oogjes: “We staan niet alleen. Dit doet zóveel deugd”

De geldinzamelingsactie voor de kleine Odette is een succes. Het acht maanden jonge meisje heeft slechts één oogje en is volledig blind. De ouders hoopten aanvankelijk op 20.000 euro om haar nieuwe oogjes te kunnen geven, maar nu staat de teller al op ruim 70.000. “Elke euro is meer dan welkom”, zegt mama Pauline dankbaar.

Het verhaal van de acht maanden oude Odette uit Moorsele maakte net voor de jaarwisseling heel wat los. De baby lijdt aan anoftalmie én microftalmie en kwam blind ter wereld. Mama Pauline Vanruymbeke (29) en papa Jens Cottijn (34) hebben, samen met hun zussen en broer, een crowdfunding op poten gezet om de nodige fondsen bij elkaar te krijgen om het eerste jaar te overbruggen.

“Onze dochter moet op eigen benen kunnen staan en een zo comfortabel mogelijk leven hebben. Dat willen we haar schenken”

Die loopt nog altijd en heeft momenteel meer dan 70.000 euro op de teller. “We kijken nog altijd vol ongeloof naar dat bedrag”, zegt Pauline. “62.000 euro daarvan komt onze richting uit, na aftrek van alle kosten bij het inzamelplatform. “Het doet ons vooral veel deugd dat we niet alleen staan. De steun van zoveel mensen, ook van tal van onbekenden, is hartverwarmend.”

1.250 euro per prothese

Ook het feit dat het verhaal van Odette nu wijd verspreid is, zorgt voor minder druk op de schouders van de jonge ouders. “Mensen vragen nu niet meer wat er met Odette aan de hand is, maar hoe het met haar en ons gaat. Er wordt oprecht meegeleefd met onze dochter. En dat is onbetaalbaar.”

© Joke Couvreur

De opbrengst van de crowdfunding gaat integraal naar Odettes behandeling. “We betalen er haar oogprotheses mee. Die heeft Odette nodig om haar schedel correct te laten meegroeien, maar ze kosten handenvol geld: 1.250 euro per stuk. Elke weken moet een nieuw exemplaar geplaatst worden en de mutualiteit betaalt slechts twee protheses terug, terwijl we dit jaar al aan nummer vijf zitten. Een snelle rekensom leerde ons dat we tijdens Odettejes eerste twee jaren daar 40.000 euro voor nodig hebben.”

Wat zijn microf- en anoftalmie? Anoftalmie is een zeer zeldzame aandoening waarbij een kind zonder oogbol geboren wordt. De afwezigheid van een oogbol van normale grootte en het soms eveneens ontbreken van oogspieren heeft tot gevolg dat de oogkas en de weke delen rondom het oog een groeiachterstand kunnen oplopen. Zij kunnen niet of niet genoeg met de schedel meegroeien door het ontbreken van een groeistimulans. Microftalmie komt vaker voor. Bij deze aandoening is de groei van het oog in de foetale periode voortijdig gestopt. Het oog is te klein en onderontwikkeld, maar de oogspieren zijn meestal wel aangelegd.

Ook de drie kinebeurten per week, osteopaat en hydrotherapie wordt met het crowdfundingbedrag bekostigd. “Dat laatste is voor Odette erg ontspannend.”

De toekomst ziet het gezin zo positief mogelijk tegemoet. “Odette is een vechtertje”, klinkt het. “Door ons verhaal te delen, hebben we ook al heel wat lotgenoten leren kennen. We willen Odette sowieso alle kansen geven. Onze dochter moet op eigen benen kunnen staan en een zo comfortabel mogelijk leven hebben. Dat willen we haar schenken. Het is ook erg mooi om zien hoe haar broertje Romain (4) voor zijn zus helpt zorgen.”

Benefiet

De steunactie blijft voorlopig gewoon lopen. “En er zijn ook al andere acties op touw gezet. Zo was er een meisje uit de buurt dat in het kader van haar vormsel armbandjes voor een goed doel wilde verkopen. Ze koos voor onze dochter en kon ons 375 euro overhandigen. Symbolisch erg veel waard. Ook de Brico-vestiging in Kortrijk, waar mijn mama werkt, deed al stevig haar duit in het zakje. Ze organiseerden al een wafelenbak, deze maand verkopen ze bloemen en dit najaar volgt nog een benefiet. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Odette wordt door héél veel mensen gedragen.”

Odette steunen?Klik hier.