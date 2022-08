Tweeduizend PCR-testen verwerkt, toch voor twintigduizend betaald

De acht labo’s die aangesloten zijn bij het federaal testplatform verwerken nauwelijks nog enkele honderden PCR-testen per dag, maar ze krijgen nog altijd de middelen om 2.500 testen per dag te onderzoeken. Dat berichten Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen. Elke maand betaalt de overheid hen een forfait van 576.000 euro. Ook het federaal testplatform voor regio Brugge kost veel tijd en geld.

Volgens N-VA-Kamerlid Frieda Gijbels is het “hoog tijd om de stekker uit het federale platform te trekken”. “De universitaire labo’s hebben zelf aangegeven dat er overschotten waren, maar minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft me nooit willen vertellen wat daarmee gebeurt. Ondertussen worden miljoenen euro’s uitgedeeld.”

De minister van Volksgezondheid maakt nog geen aanstalten om het federaal platform stop te zetten. “Het is een nuttige reservecapaciteit”, zegt hij. “We willen geen tweede keer overvallen worden door capaciteitstekorten in de private markt.”

Eind oktober loopt de huidige overeenkomst af. Dan wil Vandenbroucke “in functie van de pandemic preparedness” bekijken welk beleid hij verder zal voeren.

Vertrouwen in bestaande Brugse laboratoria

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugse Maaike De Vreese (NV-A) presteert het federale testplatform voor de regio Brugge ondermaats. Aangezien West-Vlaanderen geen universitair laboratorium heeft, moet er worden samengewerkt met UZ Gent. “Dat kost de belastingbetaler niet alleen bakken geld, maar de samenwerking is ook inefficiënt. Het transport van de stalen kost veel tijd en bovendien duurt de analyse van de stalen ook nog eens langer dan in het nabijgelegen Brugse ziekenhuis.”

“Er wordt daarnaast ook niet op zondag gewerkt, wat zorgt voor een tragere dienstverlening aan patiënten en reizigers. Op het terrein merken we dat de bestaande laboratoria in de Brugse regio reeds sterk hebben geïnvesteerd en dus perfect kunnen instaan voor de analyse van de PCR-testen én de beste service bieden. We moeten dus efficiënter beginnen werken en vertrouwen schenken aan onze bestaande, regionale laboratoria”, besluit De Vreese.

