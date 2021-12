Twee inwoners van Kuurne en Wielsbeke zijn coronamaatregelen beu en roepen eigen woning uit als onafhankelijke staat

Drie Vlamingen hebben naar hun burgemeester een brief gestuurd met het verzoek hun woning als onafhankelijke staat te erkennen. Het gaat om inwoners in Kuurne, Wielsbeke en Begijnendijk. In de brieven, die elk heel juridisch opgesteld werden, laten ze weten dat ze hun woning voortaan als vrijstaat beschouwen en zich onttrekken aan alle verantwoordelijkheden die het Belgisch staatsburgerschap inhouden.

Via een groep met burgemeesters werd duidelijk dat er al minstens drie burgemeesters een aangetekende brief kregen, met min of meer dezelfde inhoud. In de brief staat onder meer ook dat er strikte geheimhouding werd vereist, dus Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V) wikt zijn woorden. “Ik vermoed dat het gaat om burgers die tegen vaccinatieplicht zijn, of die het niet eens zijn met de coronamaatregelen die de overheid hen oplegt. Maar zeker zijn we niet over de drijfveer van deze brieven.”

Je kan niet zomaar beslissen om géén staatsburger meer te zijn – Francis Benoit

De Kuurnse juridische dienst gaat de brief beantwoorden. “Wat we gaan antwoorden? Dat we hun verzoek niet aanvaarden.” Benoit ziet vooral praktische bezwaren. “Je kan niet zomaar beslissen om géén staatsburger meer te zijn. Om te beginnen moet jouw staat erkend worden voor de Verenigde Naties, die dan onder meer zal vragen hoe je een inkomen zal voorzien voor je burgers. Maar wat doe je bijvoorbeeld met je gas- en elektriciteitsaansluiting? Daar mag je dan geen gebruik meer van maken.”

Geen sociale zekerheid

“Je rijbewijs en identiteitskaart zijn plots niet meer geldig. Elke keer je vanuit je eigen staat Kuurne binnenkomt, kom je aan een landsgrens en moet je je identiteit kunnen bewijzen. Je mag geen gebruik meer maken van onze sociale zekerheid,… Vergelijk het met mensen zonder papieren: die hebben ook maar heel weinig zekerheden. Alleen al op een legale manier geld verdienen is al moeilijk.”

De burgemeester van Wielsbeke, die gaat al geen antwoord sturen. “Ik vind het heel vreemd allemaal. Dat de brief aangetekend werd toegestuurd op mijn persoonlijk adres, dat is op zich al niet gangbaar.” (Joyce Mesdag)