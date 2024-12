Trimard en Zonder Zulle winnen beweegprijzen

Vrijetijdspunt Trimard en lokaal dienstencentrum Zonder Zulle zijn in de prijzen gevallen in het kader van het project ‘10.000 stappen: elke stap telt’.

Dit project, een initiatief van Logo en Gezond Leven, liep over een periode van vier jaar en zette elk jaar een ander thema in de kijker. De gemeente Hooglede zette zich vol enthousiasme in voor alle acties. Het jaar 2021 stond in het teken van stappensignalisaties waarbij beweegpijlen werden geplaatst in Hooglede en Gits. In 2022 werden beweegroutes uitgestippeld, in het jaar daarop werd ingezet op gezonde mobiliteit. Er werd ook een mobiliteitsteller geïnstalleerd in Gits en tal van bewegingsacties werden op poten gezet in het afgelopen jaar.

Uit de ruim 500 beweegacties die onder het label‘10.000 stappen’geregistreerd werden in de UiTinVlaanderen-databank, selecteerden de Vlaamse Logo’s en het Vlaams Instituut Gezond Leven, 30 winnaars. Bij de beoordeling speelden samenwerking, creativiteit, originaliteit en bereik een belangrijke rol. Hooglede mocht twee van die prijzen in ontvangst nemen.

Anderstaligen

De Iedereen Beroemd-actie met Rita Lepoudre en bijhorende fotozoektocht, georganiseerd door dienstencentrum Zonder Zulle, kreeg een eerste beweegprijs. De bijeenkomst voor anderstaligen en personen met andere origine, georganiseerd door vrijetijdspunt Trimard, kreeg eveneens een beweegprijs. Tijdens deze bijeenkomst kwamen anderstaligen bijeen om elkaar op een actieve manier te leren kennen. Daarnaast kwamen de mensen ook iets meer te weten over de vrijetijdsbestedingen in de gemeente. Beide initiatieven ontvangen een waardebon van500 euro, die gebruikt kan worden voor de aankoop van beweegmaterialen. (EVG)