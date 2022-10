Transportbedrijf Cattoor uit Zeebrugge schenkt 6.000 euro aan mugheli

Het Zeebrugse transportbedrijf Cattoor heeft een cheque van 6.000 euro geschonken aan het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening die de mugheli in de lucht houdt. Het was zaakvoerder Serge Cattoor die de cheque mocht overhandigen aan spoedarts Emmanuel De Tandt.

Het geld werd in augustus ingezameld toen er een feestje gehouden werd naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van het bedrijf en de 65ste verjaardag van de zaakvoerder. De genodigden werden gevraagd het geld te storten voor twee goede doelen. Er was dus 6.000 euro voor de mugheli en 4.000 euro voor een project in Ghana die ook een tweedehandse zeecontainer kreeg.

800.000 euro per jaar

Twee weken terug kreeg de mugheli nog een cheque van 37.000 euro van het Maldegemse bedrijf Timmerman. Met de stijging van de brandstofkosten kan het IMDH het geld goed gebruiken om de mugheli in de lucht te houden. Er worden het jaar rond ook gadgets verkocht ten voordele van de mugheli. Het kost jaarlijks 800.000 euro om de heli in de lucht te houden. De mugheli moest zondag al naar Sijsele en naar Knokke.