Tournée Minérale schiet voor zevende keer uit de startblokken: “Het leven kan ook zónder alcohol leuk zijn”

Dry January is nog niet helemaal voorbij en Tournée Minérale staat al voor de deur. Opnieuw zullen de hele maand februari tienduizenden Vlamingen alcohol een maand lang afzweren. Dat het initiatief een goeie zaak is voor lichaam en geest, kunnen ze bij de Anonieme Alcoholisten alleen maar beamen. Zij helpen al sinds 1954 mensen die met een alcoholverslaving kampen. Frank* is een van hen. “Voor mij is het simpel: zonder de AA zat ik hier niet meer.”

Veertien jaar jong was Frank, nu een energieke zestiger uit het zuiden van onze provincie, toen hij voor het eerst de lippen aan een pintje zette. “Ik vond het niet eens lekker, maar ik deed gewoon mee met den hoop”, glimlacht hij. “Ik was lid van een jeugdbeweging en met mijn vrienden ontdekte ik het fenomeen alcohol.”

Dat hij enkele jaren later een verslaving zou ontwikkelen, had Frank toen nooit durven denken. “Het startte allemaal erg onschuldig. Ik herinner me zelfs nog een uiteenzetting van de Anonieme Alcoholisten bij onze jeugdbeweging, wist ik toen veel dat die vereniging mijn leven opnieuw op de rails zou zetten.”

15 tot 20 pinten per dag

Op zijn zeventiende ruilde Frank de schoolbanken in voor een job als arbeider. “En plots was alcohol overal. We mochten tijdens het werk drinken en de sloten die ik tijdens mijn legerdienst achterover gekapt heb… Na mijn uren trok ik steevast nog naar een van mijn stamcafés om verder te pintelieren. Als prille twintiger was 15 tot 20 pinten per dag zowat mijn gemiddelde.”

“Alcohol is een harddrug die levens kan verwoesten. En niemand is er immuun voor”

Alarmbellen gingen er bij Frank niet af. “Al kwam ik regelmatig toerkes tegen. Ik botste met mijn auto tegen een paaltje of een muur. Altijd zonder veel erg, dus bleef ik lustig verder drinken. En had ik de simpele pils ingeruild voor zwaarder materiaal.”

Pas op zijn 29ste kwam de klik. “Ik had toen twee kinderen van 2 en 6 jaar oud en belandde met mijn auto onder een geparkeerde vrachtwagen. Strontzat. Als bij wonder overleefde ik de klap en in het ziekenhuis stelde mijn vrouw me voor de keuze: mijn ménage of de drank.”

Daarna kwam Frank opnieuw met de AA in contact. “Mijn redding”, klinkt het. “Voor mij is het simpel: zonder de Anonieme Alcoholisten zat ik hier niet meer.” Intussen is de man al 35 jaar volledig nuchter en blijft hij AA-bijeenkomsten bijwonen. “Die doen me nog altijd deugd. Ik ontmoet er lotgenoten en we steunen elkaar. En erg belangrijk: alles blijft binnenskamers. Wat je bij de AA vertelt, doe je in vertrouwen.”

Bijna 20 procent van alle volwassen Belgen neemt deel aan Tournée Minérale Het idee achter Tournée Minérale is eenvoudig: in februari laat je alcohol volledig links liggen. In 2017 sloegen De Druglijn en Stichting tegen Kanker de handen in elkaar: de maand zonder alcohol was geboren. Sinds het najaar van 2020 zet De Druglijn het initiatief verder. Zeven jaar geleden namen meteen bijna 127.000 Belgen deel. “Toen konden deelnemers zich nog online inschrijven”, duidt woordvoerder Tom Evenepoel. “Maar omdat we merkten dat een grote groep mensen deelnam zonder zich in te schrijven, doen we sinds 2018 een steekproefbevraging onder de bevolking.” In 2020 nam 17 procent van alle Belgen deel aan Tournée Minérale, in 2021 was dat zelfs 19 procent. “De cijfers tonen aan dat de coronacrisis geen impact heeft gehad op bereidheid tot deelname. Dit bewijst ook dat een maand zonder alcohol stilaan algemeen aanvaard is.” Dit jaar zijn er ook Tournée Minérale-cafés: horecazaken die extra focussen op lekkere non-alcoholische drankjes. West-Vlaanderen telt 29 zaken die in februari uitpakken met mocktails en andere nuchtere creaties. Info: tourneeminerale.be

Hoewel Frank al meer dan drie decennia geen druppel alcohol meer heeft aangeraakt, blijft hij op zijn hoede. “Ex-verslaafde ben je nooit. Op dat vlak leef ik nog altijd van dag tot dag. Ik heb ook nog drank in huis, voor vrienden en familie, maar zelf heb ik er geen behoefte meer aan. Het heeft me bijna kapot gemaakt. Mijn guilty pleasure nu is een frisdrankje. Alcoholvrij bier of wijn? Daar blijf ik zover mogelijk vandaan. Het kan de opstap zijn naar herval.”

Dubbel zoveel vrouwen

Frank maakt nu ook al jaren deel uit van de AA-werking. Hij is lid van het Comité voor Openbare Informatie, waarmee hij de boodschap van de Anonieme Alcoholisten uitdraagt en mensen wil sensibiliseren. “Door mijn verhaal te brengen en bijvoorbeeld op scholen te getuigen. Maar ik help ook bijeenkomsten in goede banen leiden. De Anonieme Alcoholisten hebben mijn leven gered, daarom wil ik iets terugdoen.”

Voor Frank is het eenvoudig. “Alcohol is een harddrug”, stelt hij onomwonden. “Het kan levens verwoesten. En niemand is er immuun voor, dat zie ik tijdens onze bijeenkomsten. Onlangs kregen we een jong meisje, ergens vooraan in de twintig, over de vloer. Het was alsof ik in de spiegel keek. Wat wel opvalt, is dat de combinatie drank en drugs steeds vaker voorkomt. En sinds ik bij de AA ben gegaan, is het aantal vrouwen dat aanklopt, quasi verdubbeld.”

“Maar de grootste groep blijven mannen tussen veertig en zestig jaar oud. Mij zal je niet horen zeggen dat alcohol uit onze maatschappij moet verdwijnen, dat lijkt me een mission impossible. Maar je moet er verstandig mee omgaan. Je kan niet geloven hoeveel schrijnende verhalen ik al heb gehoord, allemaal de schuld van alcohol.”

“”Daarom zijn initiatieven als Tournée Minérale toe te juichen. Als we tegelijk op de pauzeknop drukken, zullen we misschien beseffen dat het leven ook zónder leuk kan zijn. Of toch op zijn minst met minder…”

*Frank is een fictieve naam. Identiteits- en contactgegevens zijn bij de redactie bekend.

Info: www.aavlaanderen.org