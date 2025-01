Torhout promoot een maand zonder alcohol

Al voor de negende opeenvolgende keer neemt het stadsbestuur deel aan de actie Tournée Minérale. Het eigen personeel en de hele bevolking worden opgeroepen om gedurende de maand februari alle alcohol af te zweren. Het team Gezonde Gemeente Torhout promoot het initiatief. De drijvende kracht is de intergemeentelijke preventiemedewerker Charlotte Hoeman.

Beter in je vel voelen

“Bewust omgaan met alcohol is van bijzonder groot belang”, aldus Charlotte. “Wetenschappelijk onderbouwd onderzoek van de UGent heeft aangetoond dat wie deelneemt aan Tournée Minérale een halfjaar na de campagne nog altijd gemiddeld twee glazen minder per week drinkt dan voordien. Dat is een toch wel opvallende en hoopgevende vaststelling. Zowat alle mensen die een maand geen alcohol drinken, merken dat ze zich prima in hun vel voelen, beter slapen en zich over het algemeen frisser voelen. Ook zonder alcohol kun je je amuseren.”

Schepen van Volksgezondheid Annick Vanderspurt is dezelfde mening toegedaan. “We willen de Torhoutenaren aanmoedigen om bewuster om te gaan met hun alcoholgewoonten en door deel te nemen aan de actie zichzelf een eerste aanzet te geven om in de nabije toekomst minder alcoholische dranken tot zich te nemen. Je kunt een biertje of een glaasje champagne perfect vervangen door een mocktail: een lekker en fris drankje zonder alcohol.”

Workshop mocktails

Op donderdag 6 februari om 19 uur in zaal Club de B organiseert de stad een mocktailworkshop. De lesgever is de ervaren Franky Malbrancke. Hij werkt als technisch adviseur aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde en is een fervente voorstander van alcoholvrije dranken. Hij zal de aanwezigen leren hoe ze verfijnde mocktails kunnen maken.

Deelnemen kost 5 euro, ter plaatse te betalen. Het aantal deelnemers is tot 30 beperkt en vooraf inschrijven noodzakelijk. Dat kan via mail naar charlotte.hoeman@gezondheidsmakers.be. Ook telefonisch kan er ingetekend worden: 0493 91 10 85. (JS)