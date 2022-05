Topdokters in robotchirurgie zakten af naar Kortrijk

Chirurgen van over de hele wereld kwamen in kader van het “International Congres on Minimally Invasive Liver Surgery” over minimaal invasieve leverchirurgie bijeen in Barco. Daar deelden artsen uit alle continenten hun kennis en ervaring op vlak van robotchirurgie.

Dr. Mathieu D’Hondt, lever-en pancreaschirurg in het AZ Groeninge promoveerde op de avond van 22 april met zijn doctoraatsthesis over minimaal invasieve leverchirurgie. Robots zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit het operatiekwartier. Meer en meer ingrepen gebeuren met behulp van een robot. Daardoor worden moeilijk bereikbare plaatsen in het lichaam toegankelijker voor kijkoperatie. De chirurg maakt één of meerdere insneden van enkele millimeters waardoorheen een 3D-camera en endoscopische instrumenten worden ingebracht.

Een groot voordeel van robotchirurgie is dat de instrumenten over fijne ‘pols- gewrichtjes’ beschikken

Bij robotchirurgie gaat de chirurg vanuit een console deze instrumenten vanop afstand bedienen. De chirurg zit aan een console en stuurt met joysticks de robotarmen die in het lichaam van de patiënt de operatie uitvoeren aan. Alles wordt tot tien keer en meer uitvergroot waarbij de chirurg het beeld in 3D ziet. Daarenboven filtert de robot eventueel kleine bevingen weg. “De robot laat toe de bewegingen nog preciezer uit te voeren dan met een klassieke kijkoperatie.”

Robots

Abdominaal chirurg dokter Mathieu D’Hondt is verbonden aan het Kortrijkse AZ groeninge. Hij is gespecialiseerd in complexe lever- en pancreasoperaties. De robot is daarbij een essentieel werkinstrument geworden.

“Een van de grootste voordelen van robotchirurgie is dat de instrumenten over fijne ‘polsgewrichtjes’ beschikken waardoor moeilijke bewegingen veel makkelijker kunnen worden uitgevoerd. Organen kunnen worden hersteld met hechtingen die fijner zijn dan een haar”, zegt Dokter Mathieu D’Hondt.

Robotchirurgie is niet nieuw en werd al eerder gebruikt bij urologische en gynaecologische ingrepen. Nieuw is dat de robot nu ook voor zeer complexe en delicate ingrepen wordt ingezet. Lever- en pancreaschirurgie is één van de meest veeleisende ingrepen en slechts in enkele grote centra wereldwijd wordt hiervoor gebruik gemaakt van robotchirurgie. Eén van die centra is het AZ Groeninge in Kortrijk.