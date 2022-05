Toch geen Overlegcomité op 6 mei

Er zal op 6 mei dan toch geen Overlegcomité plaatsvinden over de aanpak van de coronacrisis. Dat heeft vicepremier Frank Vandenbroucke zondag gezegd in De Zevende Dag.

“Ik heb wat voor mijn beurt gesproken”, geeft de Vooruit-minister toe. Volgens Vandenbroucke past de voorziene datum van 6 mei niet in een aantal agenda’s.

Een nieuwe datum is er nog niet vastgelegd, maar volgens Vooruit-minister Vandenbroucke is het wel de bedoeling “relatief snel” opnieuw rond de tafel te gaan zitten.

De verwachting is dat er op het volgende Overlegcomité beslist zal worden over de coronabarometer, die sinds 7 maart op geel staat, en mogelijk ook over het gebruik van het mondmasker op het openbaar vervoer. “Het belangrijkste is dat ik hoop dat we de barometer in de schuif kunnen leggen”, aldus minister Vandenbroucke.