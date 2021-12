Toch extra prikdag tijdens kerstverlof vaccinatiecentrum Westhoek: “De sfeer is hier fantastisch”

Normaal zou het vaccinatiecentrum van Eerstelijnszone Westhoek de deuren sluiten tijdens het verlof tussen kerst en nieuwjaar, maar naar aanleiding van de stijgende cijfers doen de medewerkers een extra inspanning.

“We kunnen nu ook meer mensen uitnodigen”, zegt programmamanager Sarah Bouton. “Met de vaccins, die we nog in stock hebben, organiseren we een extra prikdag op woensdag 29 december van 9 tot 16 uur. We verwachten dat we zo nog heel wat mensen kunnen beschermen, want we hebben een capaciteit van 1.000 tot 1.750 mensen per dag. De bereidheid is heel hoog. We hopen dat veel mensen zich nog aanmelden op de QVAX-reservelijst. Voor de derde prik zitten we aan een vaccinatiegraad van vijftig procent. Dat is ver boven het Vlaams gemiddelde en is te danken aan onze vele vrijwilligers, medewerkers en lokale besturen. Na nieuwjaar gaan we onze capaciteit nog wat optrekken.”

Voor de extra prikdag zijn er alvast voldoende vrijwilligers. “Dat toont de goede ingesteldheid van onze mensen. De sfeer is fantastisch. Vandaag, donderdag, is onze laatste dag voor de extra prikdag. We maakten er een echte kerstdag van met mutsen, bomen, versiering, snoepjes en pralines.” (TP)