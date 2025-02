Tien cursisten EHBO- opleiding krijgen hun brevet

Het Rode Kruis afdeling Moorslede – Staden werd op vrijdag 7 februari ontvangen op het gemeentehuis in Moorslede, waar tien cursisten van de EHBO-opleiding hun brevet in ontvangst namen.

Het Rode Kruis afdeling Moorslede – Staden telt een dertigtal leden. De vereniging organiseert ieder jaar een lessenreeks EHBO. Tien cursisten werkten deze opleiding succesvol af en kregen uit de handen van burgemeester Sherley Beernaert en Liesbeth Vonk, voorzitster van het Rode Kruis afdeling Moorslede-Staden, hun brevet. “Dankzij jullie inzet tijdens de lessenreeks kunnen jullie het verschil maken. Het is een geruststelling dat er mensen zijn zoals jullie die nu perfect weten wat ze moeten doen bij een noodgeval”, loofde de burgemeester de cursisten.

De vrijwilligers van het Rode Kruis zijn aanwezig op tal van evenementen en sportwedstrijden in de gemeente. Ook bij rampen kan er steeds een beroep gedaan worden op de enthousiaste vrijwilligers. “Samenwerken is daarbij telkens de boodschap. We zijn erg blij dat er nu nieuwe mensen zijn die in staat zijn anderen op een goede manier te helpen”, aldus voorzitster Liesbeth Vonk.

Trots op resultaat

De tien cursisten mochten één voor één naar voren om hun brevet af te halen. Daarbij kregen ze telkens een warm applaus van de talrijk aanwezigen. Opvallend veel jonge mensen volgden de lessenreeks en behaalden hun brevet. Zo ook de zestienjarige Miro Dewilde. “Ik vind het leuk om mensen te helpen. De cursus verliep erg vlot. Ik heb heel wat bijgeleerd en ben nu nog beter gewapend om mensen te helpen. Ik raad anderen aan om dit jaar ook de lessenreeks te volgen.”

Miro is inmiddels ook lid van het Rode Kruis. Een verrassing is dat eigenlijk niet. “Mijn vader en nicht zetten zich ook in voor het Rode Kruis en mijn moeder en zus waren vroeger lid. Het zit dus eigenlijk wel een beetje in de familie.” Bij het Rode Kruis hoopt men alvast dat het verhaal van Miro anderen warm maakt om zich aan te sluiten bij de vereniging. “Iedereen is welkom”, aldus Liesbeth Vonk. (BFER)