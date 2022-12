Thuisverpleging De Westhoek beloond voor kwaliteitszorg: Een tweesterrenensemble

Bij Thuisverpleging De Westhoek hangt voortaan het Mederi-tweesterrenlabel aan de muur. De thuiszorgdienst van Nathalie Samyn en Camille Bernard krijgt het kwaliteitslabel na een audit van de grootste erkende dienst voor thuisverpleging.

Het Mederi-label is gebaseerd op het ISO 9001 kwaliteitsmanagement, het grondbeginsel van een kwaliteitssysteem. De klemtoon ligt op nog meer veilige, betrouwbare, effectieve en efficiënte zorg. Auditoren van Mederi kwamen langs om Thuisverpleging De Westhoek door te lichten op een aantal thema’s en normen.

“Ze peilden onder andere naar hoe ons team georganiseerd is, hoe we de privacy van onze cliënten beschermen, hoe tevreden de cliënten zijn, en hoe we de competenties van het team blijven ontwikkelen via opleidingen en vormingen. Rode draad is ons kwaliteitsdenken: in alles wat we doen, streven we naar het halen van een hoge kwaliteit. We zijn blij dat Mederi onze inzet erkent en beloont”, zegt Nathalie Samyn. Hun tweesterrenlabel is een jaar geldig.

Thuisverpleging De Westhoek biedt naast algemene verpleegkundige zorgen ook gespecialiseerde zorgen aan. “Wij streven naar kwaliteitsvolle zorg om de patiënten bij te staan in hun thuissituatie. Wij proberen de mensen zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde huis te laten wonen”, aldus Nathalie.

Thuisverpleging de Westhoek werd in 2019 opgericht en bestaat nu uit 7 verpleegkundigen en 3 zorgkundigen. Gegradueerde verpleegkundige Nathalie Samyn is de coördinator en administratief verantwoordelijke. Ze heeft een getuigschrift permanente vorming cardiologie en start op 31 januari 2023 een opleiding bij Palliatieve Zorgen Westhoek Oostende. Camille Bernard is de plaatsvervangende praktijkcoördinator. Zij is ook een gegradueerde verpleegkundige en is referentie-wondzorgverpleegkundige. Valerie, Justine, Sharon, Aicha, Natacha zijn gebrevetteerde verpleegkundigen en worden bijgestaan door de zorgkundigen Anouk, Stefany en Priskilla. (PG)

Thuisverpleging De Westhoek, Brugse Vaart 22a, Nieuwpoort. 0472 29 32 49. info@thuisverplegingdewesthoek.be.