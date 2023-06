Think Blue Vlaanderen strijdt al tien jaar tegen prostaatkanker: vereniging roept 50-plussers op om zich te laten testen

Liefst 1 op de 8 mannen in ons land wordt ooit met prostaatkanker geconfronteerd. Toch blijft er een zekere schroom rond de ziekte hangen, iets wat Think Blue Vlaanderen mee wil veranderen. De vereniging, die dit weekend haar tiende verjaardag viert, hoopt dat elke mannelijke 50-plusser zich jaarlijks laat controleren, maar wil patiënten ook ondersteunen. “Laat je preventief testen”, zeggen voorzitter Fernand Fonteyne en verpleegkundig specialist urologie Luc De Laere. “Het kan een hoop leed voorkomen.”

Think Blue Vlaanderen zag in 2013 het levenslicht onder impuls van drie lotgenoten: voorzitter Fernand Fonteyne (75) uit Wenduine, secretaris Rony De Grande en penningmeester Erik Allemeersch. Zij leverden stuk voor stuk een moedige strijd tegen prostaatkanker en werden in het Brugse AZ Sint-Jan behandeld.

Daar stelde Lissewegenaar Luc De Laere (61), verpleegkundig specialist urologie, hen de vraag om een lotgenotenvereniging in het leven te roepen. Hij begeleidt, sinds de oprichting van de prostaatkliniek in 2004, prostaatkankerpatiënten en kent de ziekte door en door. “Ik fungeer als de go-between tussen patiënten en uroloog”, legt hij uit. “En ik ken heel goed de bezorgdheden van deze patiënten.”

“Er was tien jaar geleden ook echt nood aan een dergelijke vereniging”, pikt Fernand in. “Prostaatkanker is met 28,4 procent de meest voorkomende kankerdiagnose bij mannen.”

Bewustwording

Think Blue Vlaanderen kan je als het mannelijke equivalent van Think Pink beschouwen. “Wat zij voor vrouwelijke borstkankerpatiënten betekenen, willen wij in het prostaatkankerverhaal doen. Een van onze grote taken is om de bewustwording rond de ziekte breder te maken. Daarom organiseren we jaarlijks een zestal voordrachten over prostaatkanker, met deskundige uitleg van onder andere urologen. En als leden medische vragen hebben, spelen we die keer op keer door aan Luc.”

“Iemand courage geven tijdens zijn strijd, het kan een wereld van verschil zijn”

Naast vorming en bewustwording is ook het zogenaamde luisterend oor van groot belang. “Door iemand zijn verhaal te laten doen, kan je heel gericht hulp gaan bieden”, stelt Luc De Laere. “Think Blue is een plek om elkaar te ontmoeten en te beseffen dat je niet alleen staat in je strijd. Daarom is ook aandacht voor partners en de naasten belangrijk. Prostaatkanker heb je, net als elke andere kanker, immers nooit alleen.”

Tien jaar na de opstart telt Think Blue Vlaanderen net geen duizend leden. De vereniging is toegankelijk voor mannen met prostaatkanker en hun partner. “Naast de medische voordrachten organiseren we ook sociale activiteiten. Op dergelijke momenten verschuift de ziekte even naar de achtergrond. Voor de partners organiseren we dan weer aparte praatgroepen, onder leiding van verpleegkundig specialiste Sophie Vantieghem. Ook zij hebben nood om alles even te kunnen ventileren.”

Taboe wegwerken

Ook het taboe dat rond prostaatkanker hangt, wil Think Blue Vlaanderen doorbreken. “En dat is nodig, gezien de grote groep die er ooit mee te maken krijgt. Vooral de twee grootste complicaties – incontinentie en impotentie – willen we bespreekbaar maken. Mannen zijn van nature ook meer gesloten. Ze dragen hun strijd alleen, zijn geslotener en zullen veel minder snel over hun emoties praten. Ook op dat vlak moeten we nog veel inspanningen leveren.”

West-Vlamingen hebben meer kans op prostaatkanker Uit een onderzoek van het wetenschappelijk tijdschrift EOS blijkt dat de incidentiecijfers voor prostaatkanker in West-Vlaanderen een pak hoger ligt dan in de rest van het land. Dat heeft te maken met een sterker bewustzijn voor prostaatkanker, stelt professor-dokter Wouter Everaerts, uroloog bij UZ Leuven. Daardoor bieden artsen meer PSA-testen aan en willen ook meer mannen zich laten controleren.

Hét absolute speerpunt is al tien jaar lang om meer mannen warm te maken om zich tijdig te laten testen. “Een erg eenvoudige procedure”, vervolgt Luc. “Bij je huisarts kan je als goed geïnformeerde patiënt bloed laten afnemen en laten testen op de PSA-waarde (prostaat specifiek antigeen, red.). Bij een afwijkende waarde of een te snelle stijging van de PSA-waarde zal de huisarts de patiënt doorverwijzen naar de uroloog.”

© JOKE COUVREUR

“Hoe sneller een agressieve kanker gevonden wordt, hoe sneller de behandeling kan starten en hoe beter de kansen op overleving. Wij pleiten ervoor om alle mannelijke vijftigplussers jaarlijks te laten testen. Als prostaatkanker in de familie voorkomt, is het zelfs aangewezen om je vanaf 45 jaar te laten checken. Het is een kleine moeite, maar het kan je heel wat leed besparen.”

“Bij de Europese Commissie is recent, onder impuls van de Vlaamse professor Van Poppel, de eerste stap gezet richting een georganiseerd bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker, net zoals bij het borstkankeronderzoek.”

Volledig gratis

In tien jaar tijd is Think Blue Vlaanderen uitgegroeid tot een volwassen vereniging met een professionele structuur. “We werken mee aan studies, organiseren campagnes en onze Prostaathalfronden worden druk bijgewoond.”

“We zijn ook omringd door wetenschappelijke adviseurs: dokter Bram De Laere, dokter Christophe Ghysel, dokter Frederic Baekelandt en dokter Pieter Uvin. Dankzij enkele sponsors kunnen we de werking voorlopig ook volledig gratis houden”, benadrukt Fernand. “Wij zijn wel steeds op zoek naar voldoende middelen om alles te kunnen verderzetten.”

“We konden al veel mensen helpen. Niet enkel op medisch niveau, maar vooral ook op menselijk vlak. Iemand courage geven tijdens zijn strijd, het kan een wereld van verschil betekenen. Dat kan ik als ervaringsdeskundige alleen maar beamen.”

Info: http://www.thinkbluevlaanderen.be