Tess hoopt met donaties op allermooiste verjaardagscadeau

Wordt 15 februari de beste verjaardag ooit voor Tess Pype (36) uit Marke? Ze kampt al jaren met Ehlers-Danlos syndroom, een stoornis in het bindweefsel die een impact heeft op het hele lichaam. “Na jaren lijden en zoeken, kan ik eindelijk de juiste hulp krijgen. Die hulp bevindt zich jammer genoeg in het buitenland en kost ontzettend veel geld. Operaties als cadeau vragen, het blijft heel vreemd, maar het is echt nodig, en dringend.” Inmiddels werd zo’n 13.000 euro ingezameld.

De bindweefselproblemen door het Ehlers-Danlos syndroom, de ernstige gevolgen daarvan, en de combinatie met andere lichamelijke problemen, waaronder endometriose graad 4, zorgen dag en nacht voor pijn. Drie maanden na haar getuigenis, gaat de toestand van Tess snel achteruit. “Mijn medische situatie is heel complex en uitgebreid. Elk onderzoek, elke behandeling, elke ingreep verloopt een pak moeilijker dan bij een gewone doorsnee patiënt.”

De verjaardagsflyer van Tess. © gf

De operaties die Tess momenteel voor ogen heeft – voor endometriose en fibromen, maag en slokdarm, MCAS, NeuroPhysicsTherapy in Australie, rugaandoeningen en schade aan gebit en gewrichten – wil ze laten uitvoeren in gespecialiseerde centra en bij gespecialiseerde artsen en therapeuten, maar daaraan is een prijskaartje verbonden. Voorlopig staat de teller op 13,010 euro. Vrienden en familie hopen 175,000 euro in te zamelen.

Tess en haar partner Matthias Caes (37) zijn daarom met een flyeractie gestart. Met Valentijn en haar verjaardag op zaterdag 15 februari in gedachten, vragen ze om stil te staan bij haar verhaal en een donatie te doen. “Elke schenking maakt een verschil. Moesten bijvoorbeeld 50.000 mensen vijf euro kunnen missen, dan zouden we al zo ver geraken”, zegt Matthias. “Het zou voor mij het allermooiste verjaardagscadeau ooit zijn. Het is een zware strijd en het blijft mentaal lastig om vol te houden, maar we blijven vechten. Ik wil opnieuw kunnen leven en mijn passies terug opnemen”, besluit Tess hoopvol.

Doneren kan via https://steunactie.nl/actie/geef-tess-terug-een-leven-support-and-hope-for-tess-s-recovery-and-life/-29587 of rechtstreeks op BE97 7340 5272 3549.