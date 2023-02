Telefonie- en internetproblemen in Sint-Eloois-Winkel door werken aan kerk, maar ook door samenloop van omstandigheden

Een aanrijding tegen een cabine en werken aan de kerk in Sint-Eloois-Winkel zorg(d)en voor hinder bij telefonie en internetverbinding, maar ondertussen is het ergste leed geleden.

Woensdag waren er al internetproblemen, maar die zijn ondertussen opgelost. Daar lag het probleem bij een aanrijding van een cabine op de hoek van het Sint-Hubrechtsplein en de Smissestraat, waardoor de Telenet-kabels die bij de mensen thuis binnenkomen buiten werking waren. “De cabine moest hersteld worden, maar Telenet-klanten zaten zonder vaste telefonie en internet”, legt Tim Lucker, diensthoofd patrimonium uit. “Op sociale media wordt alles op een hoop gesmeten en koppelt men dat aan de renovatiewerken aan de kerk.”

Nog tot eind volgende week

Die renovatiewerken gebeuren in opdracht van de kerkfabriek, dus niet de gemeente Ledegem. “Maar het is wel zo dat de masten uitgeschakeld worden als de arbeiders vlakbij aan de slag moeten, dit omwille van de gezondheidsrisico’s die de straling met zich meebrengt. Ik heb nu deze morgen zelf de proef op de som genomen, ben tot daar gereden en ik kon wel degelijk bellen. Maar het bereik is een stuk minder, iets downloaden via 4G duurt ook wat langer.”

Op de Sint-Eligiuskerk staan masten van de drie grote providers (Proximus, Telenet en Orange). Maar als de antennes op de kerk niet werken zoekt je telefoon automatisch verbinding met de dichtst bijzijnde mast. Wie een noodnummer wil bellen, zal dat altijd kunnen omdat in dat geval andere providers het signaal overnemen. Nog tot eind volgende week zijn er werken ter hoogte van de antennes en zal er dus hinder mogelijk zijn.