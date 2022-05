Team ‘Alveringemse Harten’ opnieuw op Levensloop: “Samen maken we het verschil”

Hij vocht zelf tegen kanker en verloor op 9 april 2021 een lange strijd. Izenbergenaar Patriek Hauspie maakte er tijdens zijn vijf laatste levensjaren zijn missie van om Levensloop Koksijde op deze streek bekend te maken. Zijn team ‘De Alveringemse Harten’ blijft zich ondertussen onverminderd inzetten voor Levensloop Koksijde dat tijdens het laatste weekend van mei opnieuw in vol ornaat plaatsvindt.

Na twee jaar van inactiviteit door corona kan de normale editie van Levensloop Koksijde opnieuw plaatsvinden. Tussen zaterdag 28 mei 15 uur en zondag 29 mei 15 uur wil het evenement mensen 24 uur lang in beweging brengen met als grote doel fondsenwerving ten voordele van de strijd tegen kanker. Voor 10 euro per persoon kan men zich bij een team registreren en één uur lang wandelen of lopen.

Wie heel blij is met de herwonnen normale gang van zaken is het team van ‘de Alveringemse Harten’. De vereniging werd in 2017 opgericht door Patriek Hauspie uit Izenberge en Lieselot Styl uit Alveringem. Lieselot was lid van de plaatselijke muziekgroep ‘De Vintage Hotties’ en vrijwel meteen kwam er uit die hoek enorme solidariteit. De Hotties traden op tijdens Levensloop, ze leverden helpende handen, wandelden zelf, brachten geld in het laadje en leverden een schare sympathisanten aan. Alveringemnaar Didier Millecam van de Hotties begon pizza’s te bakken, niet enkel tijdens Levensloop zelf, maar doorheen het hele jaar. Alles bijeen maakte de man ondertussen om en bij de 4.000 stuks. Hard labeur zegt hij zelf, maar de 30.000 euro die het doorheen de jaren opleverde, draagt er voor een groot stuk toe bij dat het Alveringemse team in 2019 een vijfde van het totaalbedrag van Levensloop Koksijde inzamelde. Een ander straf teamlid – Dominique Lehoucke – reed in de zomer van 2019 de Tour ten voordele van Levensloop. Hij liet zich sponsoren en dat leverde ook bijna 13.000 euro op. Feit is dat de Alveringemse Harten een topteam zijn binnen Levensloop Koksijde!

“We zijn een hecht team”, zegt teamkapitein Lies Deman uit Alveringem die sinds 2011 strijdt tegen borstkanker, maar nu tegen een goede prognose aankijkt. “Iedereen kent wel mensen die getroffen worden door deze vreselijke ziekte. De opbrengst van Levensloop gaat integraal naar kankeronderzoek en studies. Diverse universitaire ziekenhuizen leiden hun afdeling fysiotherapie met geld van de Stichting tegen Kanker. Levensloop is en blijft een prachtige en zeer nuttige organisatie.”

Verbondenheid

“Ter plekke heerst een enorme verbondenheid tussen vechters, familieleden en sympathisanten”, zegt Trui Wemaere, de echtgenote van Patriek Hauspie. “Het is een ernstig thema, maar er is ook veel animatie met de klok rond muzikale optredens, eetstandjes, enzomeer. Het verheugt mij dat Levensloop Koksijde in Alveringem en buurgemeenten ondertussen heel wat naambekendheid verwierf. De pizza’s van Didier zijn een enorm succes. Maar er zijn ook de Hartelijke Potjes bij plaatselijke handelaars waarin mensen een donatie kunnen doen. We zijn ook Paule Cottigny en de gemeente dankbaar voor de opbrengst van Paule haar monoloog en mijn buurt die op Izenberge kermis 2021 een drankstandje opzette ten voordele van onze vereniging. Samen maken we echt het verschil!”

Lopen of wandelen tijdens Levensloop 2022 op 28 en 29 mei op het Sportpark in Koksijde. Registreren is verplicht via www.levensloop.be, aan de inkom of via Lies Deman, alveringemseharten@gmail.com. Deelname per persoon: 10 euro. Vrije giften via de site of Lies Deman. Armbandjes Levensloop ook via deze weg te koop: 1,50 euro per stuk of 4 voor 5 euro. Alle info en financiële transacties zijn te volgen via www.levensloop.be/teams/alveringemse-harten-3.