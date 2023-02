Suzy en Nadia gelauwerd in Jabbeekse gemeentehuis uit respect voor farma-professionals

Suzy De Ceuninck en Nadia Maertens hebben deze week in het gemeentehuis een medaille van de arbeid ontvangen. Ze werken allebei in de farmaceutische sector, die belangrijk is geweest tijdens de coronajaren. Vandaar deze symbolische bekroning.

Suzy De Ceuninck en Nadia Maertens kregen een zilveren ereteken in de sector Apothekers en Apotheekassistenten.

“Suzy werkt in het farmabedrijf Novartis en Nadia bij apotheek De Pauw in Varsenare”, zei burgemeester Frank Casteleyn. “De titel van Laureaat van de Arbeid maakt deel uit van een lange traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet. Deze eretekens worden uitgereikt aan burgers die over een grote vakbekwaamheid beschikken in hun sector en zich sociaal en professioneel engageren.”

“De farmaceutische sector heeft een zeer belangrijke rol in onze samenleving, als het gaat over de gezondheid van de burgers. Zeker de afgelopen jaren heeft de sector een cruciale rol ingenomen in de strijd tegen COVID-19. Wij hebben dan ook grote bewondering voor professionals die in deze sector een meerwaarde bieden. Door hun talent, vakkennis, vaardigheden en toewijding, voldeden zowel Suzy als Nadia aan de criteria voor deze prestigieuze titel. Daarom verleende koning Filip jullie dit ereteken, dat jullie vanaf nu met trots mogen dragen.”

(PA)