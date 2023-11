Studenten testen 40-plussers gratis op hart- en vaataandoeningen in Kortrijk

In Kortrijk testen studenten van de Belgian Medical Association (BeMSA) zaterdag 40-plussers gratis op de aanwezigheid van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. “Veel mensen zijn immers niet op de hoogte van de risicofactoren”, klinkt het

Onder de noemer ‘Heart for Life’ hebben studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen van de KU Leuven Kulak postgevat in shoppingcentrum K in Kortrijk. Veertigplussers kunnen zich er gratis laten testen op de aanwezigheid van risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

“Met dit initiatief willen we de mensen bewust maken van hun cardiovasculair risico aan de hand van bloeddrukmeting en vragen over hun levensstijl. Veel mensen zijn immers niet op de hoogte van de risicofactoren”, klinkt het. De studenten meten bloeddruk, BMI (body mass index), cholesterol en buikomtrek, en ze geven advies om de kans op een hart- of vaataandoening te verkleinen. “De resultaten van de test worden daarna met een arts besproken”, zegt studente Juliette Houvenaghel. “Stoppen met roken is zowat het belangrijkste advies om hart- en vaatziekten te voorkomen, naast meer bewegen en gezond eten.”

Rond 14.30 uur had een vijftigtal personen zich al laten testen in Kortrijk. “En we merken dat er deze namiddag ook veel mensen speciaal naar hier afzakken nadat ze over de gratis screening hebben gehoord op het nieuws. Dus het is zeker een succes”, klinkt het.

De BeMSA-studenten organiseren we het hele jaar door activiteiten, zoals Kulak 24 tegen Kanker, reanimatielessen en Teddy Bear Hospital.