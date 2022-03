Streekfonds steunt project Resssoor in Vleteren: “We willen veerkracht van jongeren stimuleren”

Elk jaar organiseert Streekfonds West-vlaanderen ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’. Met dat project wil de organisatie initiatieven financieel ondersteunen die gericht zijn op de bescherming van jongeren uit een kansarme omgeving. Maar liefst 1 op 10 kinderen in West-Vlaanderen loopt namelijk de kans om in kansarmoede op te groeien. Een van de gekozen projecten is Resssoor, een initiatief van vzw De Walhoeve in Vleteren.

“Het is nu de vierde keer dat we dankzij ‘een Hart voor West-Vlaanderen’ de kans krijgen om een project uit te rollen”, vertelt Mario Clemmens (48), kwaliteitscoördinator en fondsenwerver bij vzw De Walhoeve.

Project Resssoor wil de weerbaarheid van jongeren verhogen. Mario: “Onze organisatie is gericht op kinderen, jongeren, jongvolwassen en hun gezin die in aanraking komen met jeugdzorg. We bieden hulp aan op maat van hun persoonlijke ondersteuningsvraag. Of het nu gaat om een psychische problematiek of een moeilijke thuissituatie, wij proberen hen op de juiste manier vooruit te helpen. Bij vzw De Walhoeve organiseren we daarom residentieel verblijf, maar ook dag- en contextbegeleiding. Project Resssoor sluit volledig aan bij ons aanbod, want we willen de veerkracht en assertiviteit van onze jongeren positief stimuleren.”

Meer zelfvertrouwen

De basis van het project ligt in de vorming ‘Aandacht in Actie’ van Arktos vzw. “Onze jongeren krijgen de kans om van die opleiding te genieten. Via een reeks oefeningen zoals rollenspellen en situatieschetsen krijgen ze inzicht in hoe ze kunnen reageren of handelen in moeilijke situaties. Ook zaken als grenzen durven aangeven of gevoelens herkennen en begrijpen komen aan bod. Op die manier leren ze opkomen voor zichzelf en krijgt hun zelfvertrouwen een boost. Die ontwikkelingen willen we natuurlijk ook in de toekomst blijven aanbieden aan onze jongeren”, verzekert Mario. “Daarom volgen ook twee eigen begeleiders de training. Rob Baekelandt en Florejan Notebaert zijn gemotiveerd om met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Via project Resssoor verankeren we dus weerbaarheidstraining in onze eigen werking”, besluit Mario.