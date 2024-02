Stadsbestuur Lo-Reninge roept op om een maand lang geen alcohol te drinken

De stad Lo-Reninge roept zijn inwoners op in februari deel te nemen aan Tournée Minérale en een maand lang geen alcohol te drinken.

De feestdagen en de meeste nieuwjaarsrecepties zijn achter de rug. De stad Lo-Reninge roept via sociale media daarom de inwoners op om in februari een maand lang geen alcohol te drinken en deel te nemen aan Tournée Minérale om zo even op adem te komen.

In de loop van de maand februari zullen op de socialemediakanalen van de stad Lo-Reninge enkele non-alcoholische alternatieven worden gepromoot, zoals lekkere mocktails. Wie wil meedoen aan Tournée Minérale, kan een blauw polsbandje afhalen aan het onthaal van het administratief centrum van Lo-Reninge.